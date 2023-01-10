Челябинский депутат-фронтовик снялся в программе на Первом канале

Олег Голиков принял участие в программе «Большая игра» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, который с октября находится на фронте, в рамках командировки в Москву принял участие в программе «Большая игра» на Первом канале. В социальных сетях депутат рассказал, как прошло общение с экспертами по поводу СВО во время эфира.

«Рассказал об актуальной информации о спецоперации России на Украине. Все эксперты признали, что наши бои за Соледар и Артемовск приближают их сдачу, нацисты бегут, поставки оружия Украине истощают запасы членов НАТО, боеспособность ВСУ снижается», — написал Голиков в своем telegram-канале.

По словам депутата, первые месяцы 2023 года могут стать ключевыми в освобождении Донецкой народной республики от украинских войск. После московской командировки он вновь отправится на фронт, и ждет позитивного результата от работы на передовой.

Голиков стал одним из первых депутатов Госдумы, который написал заявление о призыве его в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Пройдя курс боевого слаживания в Ростовской области, Голиков отправился на линию боевого соприкосновения. Депутат служил в батальоне «Апостол», которым командует челябинец Юрий «Ангел» Гагарин. Сейчас Голиков служит в БАРС «Каскад».