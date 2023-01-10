10 января 2023

Тюменские депутаты предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины, продукты, ценники. Тюмень, продукты, алкоголь, шампанское, бутылки с алкоголем, бутылки вина, полки магазина
Депутаты хотят убрать спиртное с касс магазинов Фото:

Депутаты Тюменской областной думы от партии КПРФ предложили запретить выставлять алкоголь у касс магазинов. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент.

«Внести изменения в закон „Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области“. Запретить розничную продажу алкогольной продукции с выкладкой и демонстрацией около касс торгового зала», — говорится в документе, разработанным депутатами от партии КПРФ.

Как поясняется в проекте, таким образом парламентарии хотят оградить детей и молодежь от негативного влияния спиртного. В случае принятия законопроекта запрет коснется только магазинов. В кафе и ресторанах выставлять бутылки на всеобщее обозрение по-прежнему будет можно.

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Депутаты Тюменской областной думы от партии КПРФ предложили запретить выставлять алкоголь у касс магазинов. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент. «Внести изменения в закон „Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области“. Запретить розничную продажу алкогольной продукции с выкладкой и демонстрацией около касс торгового зала», — говорится в документе, разработанным депутатами от партии КПРФ. Как поясняется в проекте, таким образом парламентарии хотят оградить детей и молодежь от негативного влияния спиртного. В случае принятия законопроекта запрет коснется только магазинов. В кафе и ресторанах выставлять бутылки на всеобщее обозрение по-прежнему будет можно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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