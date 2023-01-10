Тюменские депутаты предложили прятать алкоголь от покупателей в магазинах

Депутаты Тюменской областной думы от партии КПРФ предложили запретить выставлять алкоголь у касс магазинов. Соответствующий законопроект внесен в региональный парламент.
«Внести изменения в закон „Об особенностях регулирования оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тюменской области“. Запретить розничную продажу алкогольной продукции с выкладкой и демонстрацией около касс торгового зала», — говорится в документе, разработанным депутатами от партии КПРФ.
Как поясняется в проекте, таким образом парламентарии хотят оградить детей и молодежь от негативного влияния спиртного. В случае принятия законопроекта запрет коснется только магазинов. В кафе и ресторанах выставлять бутылки на всеобщее обозрение по-прежнему будет можно.
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