Курганские заключенные заявили, что в скандальной колонии проносят запрещенку за деньги. Видео

16 января 2023 в 09:43 Размер текста - 17 +

По данным инсайдеров, в ИК-2 заключенным проносили телефоны за деньги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В исправительной колонии №2, которая находится в селе Просвет Кетовского района Курганской области, тюремщики якобы передавали заключенным телефоны и запрещенные вещества за денежное вознаграждение и подарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН. «В колонии есть такса за перекидку запрещенных предметов. Их [тюремщиков] ставят в курс и в этот день залетают грузы в колонию. Ценник варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Все зависимости от груза. Если телефоны, то за 50-60 тысяч рублей. Если наркотические вещества, то до 100 тысяч доходит. Некий [называет его имя] есть осужденный в колонии, он дарил сотруднику [называет фамилию] iPhone стоимостью около 100 тысяч рублей. Они дружат до сих пор между собой», — рассказал инсайдер. Другой источник сообщил, что запрещенные предметы якобы передавались через конкретный отдел внутри колонии. Там, по его словам, готовы были пронести в колонию телефон за 2 000 рублей. В пресс-службе УФСИН по Курганской области подтвердили URA.RU, что ранее фиксировались случаи переброса запрещенных предметов в колонию №2. В ответе на запрос в ведомстве отмечали, что они попадали через ограждение. «Осужденные, причастные к хранению запрещенных предметов, привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщали в УФСИН. В СУ СКР региона информацию по данному вопросу не комментировали. Ранее URA.RU писало, что в ИК-2 задержали сотрудника ФСИН. По данным следствия, он пытался пронести в колонию телефоны и сим-карты. Сейчас в отношение тюремщика возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. До этого инсайдеры сообщали, что в регионе был задержан замначальник одной из колоний. Кроме того источники сообщали о том, что в колонии №2 с заключенных якобы собирали деньги на ремонт служебного кабинета начальника. Еще сообщалось, что заключенные якобы делали ремонт дома его родителей в селе Просвет. Также инсайдеры заявляли, что данный начальник замешан в резонансном деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, из-за которого жаловались главе Чечни Рамзану Кадырову и депутатам Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В исправительной колонии №2, которая находится в селе Просвет Кетовского района Курганской области, тюремщики якобы передавали заключенным телефоны и запрещенные вещества за денежное вознаграждение и подарки. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники, приближенные к системе ФСИН. «В колонии есть такса за перекидку запрещенных предметов. Их [тюремщиков] ставят в курс и в этот день залетают грузы в колонию. Ценник варьируется от 50 до 100 тысяч рублей. Все зависимости от груза. Если телефоны, то за 50-60 тысяч рублей. Если наркотические вещества, то до 100 тысяч доходит. Некий [называет его имя] есть осужденный в колонии, он дарил сотруднику [называет фамилию] iPhone стоимостью около 100 тысяч рублей. Они дружат до сих пор между собой», — рассказал инсайдер. Другой источник сообщил, что запрещенные предметы якобы передавались через конкретный отдел внутри колонии. Там, по его словам, готовы были пронести в колонию телефон за 2 000 рублей. В пресс-службе УФСИН по Курганской области подтвердили URA.RU, что ранее фиксировались случаи переброса запрещенных предметов в колонию №2. В ответе на запрос в ведомстве отмечали, что они попадали через ограждение. «Осужденные, причастные к хранению запрещенных предметов, привлечены к дисциплинарной ответственности», — сообщали в УФСИН. В СУ СКР региона информацию по данному вопросу не комментировали. Ранее URA.RU писало, что в ИК-2 задержали сотрудника ФСИН. По данным следствия, он пытался пронести в колонию телефоны и сим-карты. Сейчас в отношение тюремщика возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. До этого инсайдеры сообщали, что в регионе был задержан замначальник одной из колоний. Кроме того источники сообщали о том, что в колонии №2 с заключенных якобы собирали деньги на ремонт служебного кабинета начальника. Еще сообщалось, что заключенные якобы делали ремонт дома его родителей в селе Просвет. Также инсайдеры заявляли, что данный начальник замешан в резонансном деле офицера ФСИН Хамзата Амаева, из-за которого жаловались главе Чечни Рамзану Кадырову и депутатам Госдумы.