В курганском городе задержали подозреваемого в убийстве

Мужчину задержали и заключили под стражу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Утром 10 января в одной из квартир был обнаружен местный житель с признаками насильственной смерти. Следователи установили круг знакомых потерпевшего, с которыми он виделся незадолго до гибели. В результате следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый», — сообщается в ведомстве.

Согласно материалам дела, подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. Злоумышленник ударил ножом в шею мужчины, из-за чего тот скончался. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».