13 января 2023

В курганском городе задержали подозреваемого в убийстве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Мужчину задержали и заключили под стражу Фото:

В Шадринске (Курганская область) задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

«Утром 10 января в одной из квартир был обнаружен местный житель с признаками насильственной смерти. Следователи установили круг знакомых потерпевшего, с которыми он виделся незадолго до гибели. В результате следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый», — сообщается в ведомстве.

Согласно материалам дела, подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. Злоумышленник ударил ножом в шею мужчины, из-за чего тот скончался. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».

Тысячи курганцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан».

В Шадринске (Курганская область) задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. Об этом сообщается в пресс-службе СУ СКР по Курганской области. «Утром 10 января в одной из квартир был обнаружен местный житель с признаками насильственной смерти. Следователи установили круг знакомых потерпевшего, с которыми он виделся незадолго до гибели. В результате следственно-оперативных мероприятий был задержан подозреваемый», — сообщается в ведомстве. Согласно материалам дела, подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки, после чего между ними произошла ссора. Злоумышленник ударил ножом в шею мужчины, из-за чего тот скончался. В настоящее время подозреваемый задержан и заключен под стражу. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...