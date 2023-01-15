Челябинский депутат Госдумы готовит запрет на участие в выборах сбежавшим от СВО

16 января 2023 в 10:58 Размер текста - 17 +

Единоросс Олег Голиков с октября 2022 года ушел добровольцем на СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков готовит законодательную инициативу о запрете на участие в выборах для «сбежавших» от специальной военной операции и мобилизации россиян. Об этом Голиков, проходящий службу на территории ДНР, заявил 16 января. Кроме того, он считает нужным лишать мандатов законотворцев всех уровней, поступивших аналогично. «Я намерен внести на рассмотрение законопроект о недопуске к выборному голосованию уехавшим от СВО. Также они не должны иметь права выдвигать свои кандидатуры на выборы. К действующим депутатам, поступившим таким образом, должны применяться жесткие меры — их следует лишать мандата», — заявил Голиков, выступая в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» в Челябинске. В конце прошлого года Голиков подготовил законопроект о запрете на государственную службу для покинувших РФ во время частичной мобилизации. Голиков добровольно подал заявление о призыве по мобилизации в октябре 2022 года, получив разрешение у руководства Госдумы. Сейчас он проходит службу на территории ДНР под позывным «Вещий» в качестве замкомвзвода. Сейчас он продлил контракт еще на три месяца.

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков готовит законодательную инициативу о запрете на участие в выборах для «сбежавших» от специальной военной операции и мобилизации россиян. Об этом Голиков, проходящий службу на территории ДНР, заявил 16 января. Кроме того, он считает нужным лишать мандатов законотворцев всех уровней, поступивших аналогично. «Я намерен внести на рассмотрение законопроект о недопуске к выборному голосованию уехавшим от СВО. Также они не должны иметь права выдвигать свои кандидатуры на выборы. К действующим депутатам, поступившим таким образом, должны применяться жесткие меры — их следует лишать мандата», — заявил Голиков, выступая в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс» в Челябинске. В конце прошлого года Голиков подготовил законопроект о запрете на государственную службу для покинувших РФ во время частичной мобилизации. Голиков добровольно подал заявление о призыве по мобилизации в октябре 2022 года, получив разрешение у руководства Госдумы. Сейчас он проходит службу на территории ДНР под позывным «Вещий» в качестве замкомвзвода. Сейчас он продлил контракт еще на три месяца.