Челябинский депутат-фронтовик рассекретил свой позывной

16 января 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

По словам Олега Голикова, его позывной — «Вещий» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, отправившийся на фронт, 16 января рассекретил свой позывной. По его словам, его называют «Вещий». «Мой позывной на фронте — „Вещий“», — сообщил депутат в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Депутат не стал объяснять, почему он выбрал именно такой позывной. Скорее всего, никнейм был взят в честь князя Олега, которого прозвали вещим. Согласно истории, князь захватил Киев, и перенес туда столицу славянского государства. Голиков отправился на фронт в октябре прошлого года. Для этого он специально написал заявление о призыве. Пройдя курс подготовки, он отправился «за ленту», где попал в батальон «Апостол» и стал замкомандира взвода. В настоящее время он служит в БАРС «Каскад».

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, отправившийся на фронт, 16 января рассекретил свой позывной. По его словам, его называют «Вещий». «Мой позывной на фронте — „Вещий“», — сообщил депутат в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс». Депутат не стал объяснять, почему он выбрал именно такой позывной. Скорее всего, никнейм был взят в честь князя Олега, которого прозвали вещим. Согласно истории, князь захватил Киев, и перенес туда столицу славянского государства. Голиков отправился на фронт в октябре прошлого года. Для этого он специально написал заявление о призыве. Пройдя курс подготовки, он отправился «за ленту», где попал в батальон «Апостол» и стал замкомандира взвода. В настоящее время он служит в БАРС «Каскад».