Челябинский депутат-фронтовик рассекретил свой позывной

Депутат Госдумы из Челябинской области Олег Голиков, отправившийся на фронт, 16 января рассекретил свой позывной. По его словам, его называют «Вещий».
«Мой позывной на фронте — „Вещий“», — сообщил депутат в эфире «Большой редакции» ИД «Гранада Пресс».
Депутат не стал объяснять, почему он выбрал именно такой позывной. Скорее всего, никнейм был взят в честь князя Олега, которого прозвали вещим. Согласно истории, князь захватил Киев, и перенес туда столицу славянского государства.
Голиков отправился на фронт в октябре прошлого года. Для этого он специально написал заявление о призыве. Пройдя курс подготовки, он отправился «за ленту», где попал в батальон «Апостол» и стал замкомандира взвода. В настоящее время он служит в БАРС «Каскад».
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