На кассах тюменских супермаркетов разрешили снимать деньги с банковских карт

16 января 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Теперь на кассе «Пятерочки» можно снять наличные средства, но не более пяти тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Жители тюменской области могут снять наличные с карты прямо на кассе сети супермаркетов «Пятерочка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник магазина. Для проведения операции важен ряд условий. «Теперь на кассе можно как в банкомате снять наличные. Нужно совершить любую покупку в магазине и сказать кассиру, что вы хотите снять деньги. Вам выдадут два чека — один на покупку, второй — на снятие наличных», — рассказал кассир магазина «Пятерочка». Чтобы кассы не превратились в банкоматы, добавляет сотрудница магазина, руководство ритейлера приняло решение ввести ограничение на получение средств — до пяти тысяч рублей. По словам женщины, не все тюменцы знают о такой удобной опции, и когда узнают на кассе магазина, то очень удивляются. «Многие еще не поняли, как это работает и не рискуют воспользоваться услугой. Но среди постоянных покупателей есть те, кто уже снимал таким образом наличные», — добавляет собеседница URA.RU. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу сети супермаркетов «Пятерочка». Ответ на них ожидается.

Жители тюменской области могут снять наличные с карты прямо на кассе сети супермаркетов «Пятерочка». Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сотрудник магазина. Для проведения операции важен ряд условий. «Теперь на кассе можно как в банкомате снять наличные. Нужно совершить любую покупку в магазине и сказать кассиру, что вы хотите снять деньги. Вам выдадут два чека — один на покупку, второй — на снятие наличных», — рассказал кассир магазина «Пятерочка». Чтобы кассы не превратились в банкоматы, добавляет сотрудница магазина, руководство ритейлера приняло решение ввести ограничение на получение средств — до пяти тысяч рублей. По словам женщины, не все тюменцы знают о такой удобной опции, и когда узнают на кассе магазина, то очень удивляются. «Многие еще не поняли, как это работает и не рискуют воспользоваться услугой. Но среди постоянных покупателей есть те, кто уже снимал таким образом наличные», — добавляет собеседница URA.RU. Редакция URA.RU направила запрос в пресс-службу сети супермаркетов «Пятерочка». Ответ на них ожидается.