Зюганов предложил закрыть и перепрофилировать Ельцин Центр

Зюганов предложил закрыть Ельцин Центр и создать вместо него центр патриотизма

Зюганов не раз предлагал прекратить работу Ельцин Центра Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин Центр. На его месте коммунист хотел бы создать центр патриотического воспитания.

«Ельцин Центр давно прикрыть надо. Центр патриотического воспитания создать», — передает слова Зюганова издание «РИА-Новости» со ссылкой на выступление политика на пленарном заседании. Это не первое такое заявление главы КПРФ: с предложением закрыть ЕЦ Зюганов выступал и в октябре 2022 года.

Ранее именитые люди не раз предлагали закрыть Ельцин Центр из-за того, что учреждение придерживается непатриотичной повестки и транслирует неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. О центре говорили Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, а также сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина. «Мутным заведением» Ельцин Центр называл депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин, который предложил помимо закрытия учреждения переименовать все библиотеки имени Ельцина.