Зюганов предложил закрыть и перепрофилировать Ельцин Центр

Зюганов предложил закрыть Ельцин Центр и создать вместо него центр патриотизма
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Съезд КПРФ. Москва, портрет, зюганов геннадий
Зюганов не раз предлагал прекратить работу Ельцин Центра Фото:

Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин Центр. На его месте коммунист хотел бы создать центр патриотического воспитания.

«Ельцин Центр давно прикрыть надо. Центр патриотического воспитания создать», — передает слова Зюганова издание «РИА-Новости» со ссылкой на выступление политика на пленарном заседании. Это не первое такое заявление главы КПРФ: с предложением закрыть ЕЦ Зюганов выступал и в октябре 2022 года.

Ранее именитые люди не раз предлагали закрыть Ельцин Центр из-за того, что учреждение придерживается непатриотичной повестки и транслирует неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. О центре говорили Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, а также сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина. «Мутным заведением» Ельцин Центр называл депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин, который предложил помимо закрытия учреждения переименовать все библиотеки имени Ельцина.

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Глава КПРФ Геннадий Зюганов предложил закрыть Ельцин Центр. На его месте коммунист хотел бы создать центр патриотического воспитания. «Ельцин Центр давно прикрыть надо. Центр патриотического воспитания создать», — передает слова Зюганова издание «РИА-Новости» со ссылкой на выступление политика на пленарном заседании. Это не первое такое заявление главы КПРФ: с предложением закрыть ЕЦ Зюганов выступал и в октябре 2022 года. Ранее именитые люди не раз предлагали закрыть Ельцин Центр из-за того, что учреждение придерживается непатриотичной повестки и транслирует неоднозначные постановки, выставки, лекции и фильмы. О центре говорили Владимир Соловьев, режиссер Никита Михалков, а также сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков и актриса Мария Шукшина. «Мутным заведением» Ельцин Центр называл депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин, который предложил помимо закрытия учреждения переименовать все библиотеки имени Ельцина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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