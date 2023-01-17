Задержанного в Челябинске экс-участника «Дома-2» оставили за решеткой

Альфред Джавадов останется в СИЗО минимум до середины февраля 2023 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного в Челябинске по подозрению в мошенничестве и хулиганстве блогера Альфреда Джавадова, который также был участником телепроекта «Дом-2», оставили за решеткой до середины февраля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 18 января областной суд отклонил апелляцию стороны защиты о смягчении меры пресечения своему подзащитному.

«Сторона защиты указала на необходимость избрания более мягкой меры пресечения, в том числе в виде залога в размере 500 тысяч рублей. Суд отклонил доводы апелляционной жалобы защитника и постановление суда первой инстанции оставил без изменения», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Джавадова задержали 17 декабря 2022 года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и нападении на посетителей и сотрудников городского общепита. Всего же за прошлый год на скандального блогера поступило 60 сообщений.

В социальных сетях Джавадов писал, что хорошо общается с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. После огласки истории с задержанием, представитель Кадырова в Челябинской области Арби Яхъяев опроверг подобные заявления и назвал Джавадова обычным мошенником.

Заседание, на котором определяли меру пресечения Джавадову, прошло в закрытом режиме. Однако перед тем, как прессу попросили удалиться, блогер заявил, что считает свои действия справедливыми и не раскаивается в своих действиях. Также, по его словам, хорошего общепита в городе не осталось. Решением суда его отправили в СИЗО на два месяца.