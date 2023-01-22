Рогозин указал на победу российской армии над сервисами Starlink

23 января 2023 в 05:57 Размер текста - 17 +

ВС РФ захватили терминалы Starlink, сообщил Дмитрий Рогозин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военнослужащим удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались украинские бойцы. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал Рогозин, его слова передают РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с основателем компании SpaceX Илоном Маском о получении партии систем Starlink для Украины. Позже стало известно, что возможности терминалов Starlink украинские бойцы используют в личных целях: для использования интернета, звонков и общения в социальных сетях. Затем Маск заявил, что больше не будет поставлять Киеву Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Его компания предложила Пентагону взять спонсорство на себя. Рогозин предупреждал Маска, что ему придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи с помощью спутниковой системы Starlink.

Российским военнослужащим удалось захватить в качестве трофеев абонентские терминалы системы спутниковой связи Starlink, которыми пользовались украинские бойцы. Об этом заявил экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы знаем, какую пользу… и вред для нас принесли системы космической связи Starlink, которыми пользуются ВСУ, и вот эти вот, как раз сами аппараты, само абонентское оборудование. Кстати, оно у нас затрофеено, мы им располагаем», — сказал Рогозин, его слова передают РИА Новости. Ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с основателем компании SpaceX Илоном Маском о получении партии систем Starlink для Украины. Позже стало известно, что возможности терминалов Starlink украинские бойцы используют в личных целях: для использования интернета, звонков и общения в социальных сетях. Затем Маск заявил, что больше не будет поставлять Киеву Starlink и продолжать финансирование уже существующих. Его компания предложила Пентагону взять спонсорство на себя. Рогозин предупреждал Маска, что ему придется отвечать по-взрослому за снабжение украинских сил средствами военной связи с помощью спутниковой системы Starlink.