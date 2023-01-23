В Кремле прокомментировал назначение Комиссарова в РАНХиГС

Кремль: назначение Алексея Комиссарова в РАНХиГС согласовано с президентом Владимиром Путиным

23 января 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Кремле прокомментировали назначение Алексея Комиссарова и. о. ректора РАНХиГС Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле прокомментировали назначение проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путина было доложено об этом. В Кремле надеются, что ни РАНХиГС, ни АНО «РСВ» не сбавят темпы своего развития. «Президенту [Путину] о назначении докладывалось. РАНХиГС — очень важное учебное заведение, которое за последние десятилетия превратилось в серьезный образовательный центр, центр повышения квалификации, с достаточно большим научным авторитетом», — отметил Песков. Сможет ли Комиссаров и дальше возглавлять платформу «Россия страна возможностей», зависит от него самого, пояснил представитель Кремля. «Платформа [РСВ] тоже быстро встала на ноги, показала свою эффективность. Важно, чтобы и академия, и АНО не сбавляли темпов развития», — сказал Дмитрий Песков. Премьер-министр Михаил Мишустин 23 января принял отставку ректора РАНХиГС Владимира Мау. Исполняющим обязанности назначен глава АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. Комиссаров с 2017 года руководит этой президентской платформой, сформировал ее с нуля. Также под его руководством в РАНХиГС реализуется программа подготовки управленческих кадров, которую неофициально называют «школой губернаторов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле прокомментировали назначение проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексея Комиссарова исполняющим обязанности ректора РАНХиГС. Как сообщил, отвечая на вопрос URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, президенту РФ Владимиру Путина было доложено об этом. В Кремле надеются, что ни РАНХиГС, ни АНО «РСВ» не сбавят темпы своего развития. «Президенту [Путину] о назначении докладывалось. РАНХиГС — очень важное учебное заведение, которое за последние десятилетия превратилось в серьезный образовательный центр, центр повышения квалификации, с достаточно большим научным авторитетом», — отметил Песков. Сможет ли Комиссаров и дальше возглавлять платформу «Россия страна возможностей», зависит от него самого, пояснил представитель Кремля. «Платформа [РСВ] тоже быстро встала на ноги, показала свою эффективность. Важно, чтобы и академия, и АНО не сбавляли темпов развития», — сказал Дмитрий Песков. Премьер-министр Михаил Мишустин 23 января принял отставку ректора РАНХиГС Владимира Мау. Исполняющим обязанности назначен глава АНО «Россия страна возможностей» Алексей Комиссаров. Комиссаров с 2017 года руководит этой президентской платформой, сформировал ее с нуля. Также под его руководством в РАНХиГС реализуется программа подготовки управленческих кадров, которую неофициально называют «школой губернаторов».