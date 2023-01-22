На православной выставке в Кургане будут собирать деньги на оружие

На православной выставке пройдет сбор на ружье против дронов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кургане на православной выставке-ярмарке пройдет сбор пожертвований на ружье против дронов для спецназовцев, участвующих в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщается в группе «Православные выставки-ярмарки» в соцсети «ВКонтакте».

«В рамках православной выставки-ярмарки „Добрый свет Рождества“ казаки хутора „Богоявленский“ города Кургана организуют пункт сбора пожертвований на антидроновое ружье для бойцов спецназа ГРУ. Это уже второй сбор средств на второе такое ружье. Совместно с проектом „Добрая земля“ уже собрано 130 тысяч рублей», — говорится в сообщении. В группе уточнили, что стоимость одного ружья варьируется от 500 тысяч до трех миллионов рублей.

Православная выставка будет проходить в спорткомплексе имени Горбенко по улице Сибирская, 1 в Кургане. На выставочной площадке будет организовано отдельное место, в котором волонтеры будут проводить сбор денежных средств. Ярмарка продлится с 24 по 30 января.

Ранее URA.RU писало, что курганцы передали ружье для захвата дронов бойцам СВО. На его покупку было собрано почти полмиллиона рублей. Позже сообщалось, что военнослужащий из батальона «Дон» испытал антидроновое ружье.

Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Владимир Путин заявлял, что главные ее цели — освобождение Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов ВСУ. Еще одной важной миссией является демилитаризация и денацификация соседней страны.