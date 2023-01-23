Тюменец убил девушку, после чего закопал на соседском участке

Житель Нижнетавдинского района Тюменской области Анатолий Черепанов убил свою подругу ударом в шею, испугался и закопал тело под листвой на участке бабушки жертвы. Об инциденте стало известно из публикации пресс-службы судебной системы Тюменской области.
«Богданов находился у себя дома в сильном алкогольном опьянении, позже к нему пришла гражданка Е., которая также находилась в алкогольном опьянении и стала ругаться. Он ее вывел из дома, ударил кулаком, она упала. Он посмотрел, что она не шевелилась и подумал, что умерла. Он перенес гражданку Е. в палисадник к ее бабушке, которая проживала рядом, где спрятал тело под листвой дерева», — сообщает пресс-служба.
Правонарушитель, испугавшись, не стал вызывать ни скорую, ни полицию. Он также скрыл содеянное от искавших девушку односельчан.
Богданов ранее не был судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Суд назначил обвиняемому 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Ранее суды Тюменской области подверглись угрозам о терактах. Незнакомцы заявляли о бомбах, заложенных внутри зданий.
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