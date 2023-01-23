Тюменец убил девушку, после чего закопал на соседском участке

Тюменец убил девушку, а после чего закопал на соседском участке

24 января 2023 в 15:28 Размер текста - 17 +

Житель Нижнетавдинского района убил девушку ударом в шею Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Нижнетавдинского района Тюменской области Анатолий Черепанов убил свою подругу ударом в шею, испугался и закопал тело под листвой на участке бабушки жертвы. Об инциденте стало известно из публикации пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Богданов находился у себя дома в сильном алкогольном опьянении, позже к нему пришла гражданка Е., которая также находилась в алкогольном опьянении и стала ругаться. Он ее вывел из дома, ударил кулаком, она упала. Он посмотрел, что она не шевелилась и подумал, что умерла. Он перенес гражданку Е. в палисадник к ее бабушке, которая проживала рядом, где спрятал тело под листвой дерева», — сообщает пресс-служба. Правонарушитель, испугавшись, не стал вызывать ни скорую, ни полицию. Он также скрыл содеянное от искавших девушку односельчан. Богданов ранее не был судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Суд назначил обвиняемому 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее суды Тюменской области подверглись угрозам о терактах. Незнакомцы заявляли о бомбах, заложенных внутри зданий.

Житель Нижнетавдинского района Тюменской области Анатолий Черепанов убил свою подругу ударом в шею, испугался и закопал тело под листвой на участке бабушки жертвы. Об инциденте стало известно из публикации пресс-службы судебной системы Тюменской области. «Богданов находился у себя дома в сильном алкогольном опьянении, позже к нему пришла гражданка Е., которая также находилась в алкогольном опьянении и стала ругаться. Он ее вывел из дома, ударил кулаком, она упала. Он посмотрел, что она не шевелилась и подумал, что умерла. Он перенес гражданку Е. в палисадник к ее бабушке, которая проживала рядом, где спрятал тело под листвой дерева», — сообщает пресс-служба. Правонарушитель, испугавшись, не стал вызывать ни скорую, ни полицию. Он также скрыл содеянное от искавших девушку односельчан. Богданов ранее не был судим, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка. Суд назначил обвиняемому 8 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Ранее суды Тюменской области подверглись угрозам о терактах. Незнакомцы заявляли о бомбах, заложенных внутри зданий.