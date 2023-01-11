11 января 2023

Неизвестные пригрозили взорвать суды Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Оцепление на Площади 1905 года. Екатеринбург, спецслужбы, минирование, оцепление, бесхозный предмет
Спецслужбы обследовали здания судов Тюменской области Фото:

Суды Тюменской области получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

«Сегодня на электронную почту нескольких судов Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в здании суда. В данное время помещения судов обследованы. Источника опасности не обнаружено. Суды Тюменской области работают в прежнем режиме», — сообщается в публикации пресс-службы.

Подобная ситуация происходила в июле 2022 года. Тогда из тюменского арбитража эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.

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Суды Тюменской области получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области «Сегодня на электронную почту нескольких судов Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в здании суда. В данное время помещения судов обследованы. Источника опасности не обнаружено. Суды Тюменской области работают в прежнем режиме», — сообщается в публикации пресс-службы. Подобная ситуация происходила в июле 2022 года. Тогда из тюменского арбитража эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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