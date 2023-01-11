Неизвестные пригрозили взорвать суды Тюменской области

12 января 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Спецслужбы обследовали здания судов Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Суды Тюменской области получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области «Сегодня на электронную почту нескольких судов Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в здании суда. В данное время помещения судов обследованы. Источника опасности не обнаружено. Суды Тюменской области работают в прежнем режиме», — сообщается в публикации пресс-службы. Подобная ситуация происходила в июле 2022 года. Тогда из тюменского арбитража эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.

Суды Тюменской области получили сообщения о якобы заложенных в зданиях бомбах. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области «Сегодня на электронную почту нескольких судов Тюменской области поступили сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве в здании суда. В данное время помещения судов обследованы. Источника опасности не обнаружено. Суды Тюменской области работают в прежнем режиме», — сообщается в публикации пресс-службы. Подобная ситуация происходила в июле 2022 года. Тогда из тюменского арбитража эвакуировали людей из-за угрозы взрыва.