23 января 2023

Для курганских студентов в Татьянин день проведут советскую вечеринку

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, праздник, воздушные шары, воздушные шарики
Курганских студентов пригласили на праздничные мероприятия в Татьянин день Фото:

В Кургане 25 января в рамках празднования Татьяниного дня, считающегося днем образования российского студенчества, проведут вечеринку «Советский день студента» и ряд других мероприятий. Список появился в сообществе управления культуры Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Ко Дню студента в Кургане пройдет ряд тематических мероприятий. <…> в 19 часов пройдет вечеринка «Советский День студента», — анонсировали в управлении культуры. Мероприятие состоится в Курганском областном Доме народного творчества.

Посетители тематической вечеринки смогут посетить дискотеку, а также пройти многочисленные конкурсы. «В ходе квиза зрители поделятся на команды и ответят на вопросы, посвященные советскому времени», — сообщили организаторы. Победителей ожидают призы, вход на вечеринку платный, но возможен по Пушкинской карте.

В течение всего дня в Кургане пройдут мероприятия, посвященные студентам, в библиотеках имени Маяковского и Югова. Также фестивали и тематические экскурсии состоятся в краеведческом музее и на открытых площадках. Студентов-театралов ждет акция «Третий билет в подарок» в областном драмтеатре.

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В Кургане 25 января в рамках празднования Татьяниного дня, считающегося днем образования российского студенчества, проведут вечеринку «Советский день студента» и ряд других мероприятий. Список появился в сообществе управления культуры Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Ко Дню студента в Кургане пройдет ряд тематических мероприятий. <…> в 19 часов пройдет вечеринка «Советский День студента», — анонсировали в управлении культуры. Мероприятие состоится в Курганском областном Доме народного творчества. Посетители тематической вечеринки смогут посетить дискотеку, а также пройти многочисленные конкурсы. «В ходе квиза зрители поделятся на команды и ответят на вопросы, посвященные советскому времени», — сообщили организаторы. Победителей ожидают призы, вход на вечеринку платный, но возможен по Пушкинской карте. В течение всего дня в Кургане пройдут мероприятия, посвященные студентам, в библиотеках имени Маяковского и Югова. Также фестивали и тематические экскурсии состоятся в краеведческом музее и на открытых площадках. Студентов-театралов ждет акция «Третий билет в подарок» в областном драмтеатре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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