Для курганских студентов в Татьянин день проведут советскую вечеринку 24 января 2023 в 16:33 Размер текста - 17 + Курганских студентов пригласили на праздничные мероприятия в Татьянин день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане 25 января в рамках празднования Татьяниного дня, считающегося днем образования российского студенчества, проведут вечеринку «Советский день студента» и ряд других мероприятий. Список появился в сообществе управления культуры Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Ко Дню студента в Кургане пройдет ряд тематических мероприятий. <…> в 19 часов пройдет вечеринка «Советский День студента», — анонсировали в управлении культуры. Мероприятие состоится в Курганском областном Доме народного творчества. Посетители тематической вечеринки смогут посетить дискотеку, а также пройти многочисленные конкурсы. «В ходе квиза зрители поделятся на команды и ответят на вопросы, посвященные советскому времени», — сообщили организаторы. Победителей ожидают призы, вход на вечеринку платный, но возможен по Пушкинской карте. В течение всего дня в Кургане пройдут мероприятия, посвященные студентам, в библиотеках имени Маяковского и Югова. Также фестивали и тематические экскурсии состоятся в краеведческом музее и на открытых площадках. Студентов-театралов ждет акция «Третий билет в подарок» в областном драмтеатре. В Кургане 25 января в рамках празднования Татьяниного дня, считающегося днем образования российского студенчества, проведут вечеринку «Советский день студента» и ряд других мероприятий. Список появился в сообществе управления культуры Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Ко Дню студента в Кургане пройдет ряд тематических мероприятий. <…> в 19 часов пройдет вечеринка «Советский День студента», — анонсировали в управлении культуры. Мероприятие состоится в Курганском областном Доме народного творчества. Посетители тематической вечеринки смогут посетить дискотеку, а также пройти многочисленные конкурсы. «В ходе квиза зрители поделятся на команды и ответят на вопросы, посвященные советскому времени», — сообщили организаторы. Победителей ожидают призы, вход на вечеринку платный, но возможен по Пушкинской карте. В течение всего дня в Кургане пройдут мероприятия, посвященные студентам, в библиотеках имени Маяковского и Югова. Также фестивали и тематические экскурсии состоятся в краеведческом музее и на открытых площадках. Студентов-театралов ждет акция «Третий билет в подарок» в областном драмтеатре. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям