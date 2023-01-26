У экс-депутата гордумы Челябинска хотят арестовать имущество на 82 млн рублей

Истец потребовал арестовать недвижимость и денежные средства фирмы Пязоков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина

В арбитражном суде региона потребовали арестовать имущество фирмы бывшего депутата гордумы Челябинска Андрея Пязока на 82,4 млн рублей. Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

«По иску о взыскании 84,4 млн рублей от истца поступило заявление о наложении ареста на имущество ООО „Ресурс Содействие“. Это необходимо в качестве обеспечительных мер», — сообщается в постановлении арбитражного суда региона.

В суде потребовали арестовать несколько объектов недвижимости и денежные средства. Активы располагаются в микрорайоне Чурилово: шесть нежилых помещений на улице Эльтонской, одна квартира — на улице Трашутина. Имущество принадлежит компании «Ресурс Содействие».

Владеют фирмой представители семьи Пязоков. Вместе с Андреем Пязоком организация является соответчиком по иску «Межтопэнергобанка». Через свои компании экс-депутат владеет застройщиком «Речелстрой», находящимся под процедурой конкурсного управления. Компания собирала деньги по схеме долевого строительства жилого комплекса «Чурилово Lake City» в Челябинске и домов 16 микрорайона Кургана. Однако в 2016 году полторы тысячи дольщиков не смогли, как должны были по договору, заехать в приобретенные квартиры.

В 2017 году в отношении Пязока и его топ-менеджера Сергея Вегельмана возбудили уголовное дело. Его ускорили после разговора одной из пострадавших Елены Малининой с президентом РФ Владимиром Путиным. Процесс завершился обвинительным приговором. Речь шла о выводе из «Речелстроя», по версии следователей, 617 млн рублей. В феврале 2022 года облсуд вердикт отменил, дело отправил на доследование. Следственный комитет возобновил следственные действия. Связаться с экс-депутатом Пязоком URA.RU при подготовке материала не удалось, по имеющемуся в распоряжении URA.RU телефону Пязока никто не ответил.