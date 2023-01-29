В Тюмени с 28 января разыскивают 63-летнего мужчину Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени не могут найти 63-летнего Анатолия Дерябина, который пропал 28 января. Об этом сообщает паблик «ДПСО ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Пропал человек! Дерябин Анатолий Степанович, 1959 г. р. (63 года). Тюмень, р-н Рабочий поселок. С 28 января 2023 года его местонахождение неизвестно.Приметы: рост 175 см, плотного телосложения, бритый наголо, глаза зелено-голубые», — указано в сообщении поисковиков.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные штаны с белыми полосками, ботинки, черно-серую шапку. Активисты просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего мужчины обращаться по телефону горячей линии ДПСО «ТюменьРегионСпас Национальный Центр помощи» 8-800-600-59-52.