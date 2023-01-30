Жена курганского депутата подала иск к банку после неудачного перевода денег в Лондон

Жена курганского депутата неудачно отправила в Лондон несколько тысяч долларов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жена депутата Курганской областной думы Роина Цховребова подала иск к Росбанку после того, как неудачно перевела деньги своей дочери в Лондон. Данные появились на сайте Курганского областного суда.

«После консультации с менеджером банка отправила денежные средства в размере 4950 $ на счет своей дочери в банк „Револют“ г. Лондон, <…> денежные средства не [были] зачислены на ее счет и отправлены обратно. На счет истца денежные средства не вернулись. На претензию истца ответа из банка не последовало», — сообщается в материалах дела. Операция была совершена в мае прошлого года, счет в банке открывался за пять дней до транзакции.

Надежда Цховребова в иске утверждала, что банк ненадлежащим образом оказал ей услугу. Она требовала вернуть сумму перевода, штраф в размере 50%, неустойку в размере 100 $ и компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Представители банка ходатайствовали о переносе рассмотрения дела в суд г. Екатеринбурга. Курганский городской суд удовлетворил данную просьбу, однако после апелляции Цховребовой областной суд вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию согласно закону о защите прав потребителей.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский депутат Госдумы Александр Ильтяков высказался на тему уехавших за границу россиян. Депутат заверил, что Госдума применит меры воздействия к тем, кто уехал за границу и очерняет Россию оттуда.