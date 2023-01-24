Курганский депутат Госдумы Ильтяков пригрозил «оскорбляющим» Россию из-за рубежа

Депутат Ильтяков: Госдума отреагирует на выпады тех, кто «поливает грязью» РФ, находясь за границей

24 января 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

Депутат Ильтяков: Госдума отреагирует на тех, кто «поливает грязью» Россию из-за рубежа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума РФ отреагирует на выпады тех, кто «поливает грязью» свою страну из-за рубежа. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что в «пул наказанных» войдут артисты и другие культурные деятели. «ГосДума отреагирует на выпады тех, кто поливает грязью свою страну из-за рубежа. Сегодня на пленарном заседании обсуждали, какими могут быть меры ответственности для покинувших Россию артистов и других культурных деятелей, оскорбляющих свою страну», — написал депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков в telegram-канале. Меры в адрес уехавших и тех, кто живет за границей, но получает гонорары из РФ и при этом «оскорбляет свою страну» обсудили на пленарном заседании Госдумы. Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что нужно «действовать системно и строго в правовом поле». По ее словам, комитет может стать площадкой для сбора, анализа и подготовки законодательных инициатив, чтобы отключить «источники питания» в России для артистов, которые считают ее «кормовой базой». Среди обсуждаемых предложений — ограничить монетизацию проектов в российском сегменте YouTube. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев придумал, как наказать уехавших артистов. Депутат ГД считает, что Российское авторское общество (РАО) должно перестать выплачивать деньги за воспроизведение песен на радио и телевидении тем исполнителям, кто покинул страну. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госдума РФ отреагирует на выпады тех, кто «поливает грязью» свою страну из-за рубежа. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков в своем telegram-канале. Депутат отметил, что в «пул наказанных» войдут артисты и другие культурные деятели. «ГосДума отреагирует на выпады тех, кто поливает грязью свою страну из-за рубежа. Сегодня на пленарном заседании обсуждали, какими могут быть меры ответственности для покинувших Россию артистов и других культурных деятелей, оскорбляющих свою страну», — написал депутат Госдумы РФ Александр Ильтяков в telegram-канале. Меры в адрес уехавших и тех, кто живет за границей, но получает гонорары из РФ и при этом «оскорбляет свою страну» обсудили на пленарном заседании Госдумы. Председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что нужно «действовать системно и строго в правовом поле». По ее словам, комитет может стать площадкой для сбора, анализа и подготовки законодательных инициатив, чтобы отключить «источники питания» в России для артистов, которые считают ее «кормовой базой». Среди обсуждаемых предложений — ограничить монетизацию проектов в российском сегменте YouTube. Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев придумал, как наказать уехавших артистов. Депутат ГД считает, что Российское авторское общество (РАО) должно перестать выплачивать деньги за воспроизведение песен на радио и телевидении тем исполнителям, кто покинул страну.