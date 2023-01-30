В Курганской области простились с бойцом ЧВК «Вагнер», погибшим в ходе СВО

30 января 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

В Курганской области простились с бойцом, который погиб в ходе СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Половинском округе Курганской области прошло прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Владимиром Базаровым, который погиб в ходе спецоперации. Церемония состоялась 30 января. Информацию URA.RU подтвердили в администрации округа. «Сегодня прошло прощание с Владимиром Базаровым. Он был военнослужащим ЧВК „Вагнер“», — уточнили в администрации округа. В группе половинской газеты «Вестник района» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что мужчина участвовал в спецоперации и погиб на территории Донецкой Народной республики (ДНР). На церемонии прощания присутствовали представители администрации округа, местного военного комиссариата. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации Украины.

В Половинском округе Курганской области прошло прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» Владимиром Базаровым, который погиб в ходе спецоперации. Церемония состоялась 30 января. Информацию URA.RU подтвердили в администрации округа. «Сегодня прошло прощание с Владимиром Базаровым. Он был военнослужащим ЧВК „Вагнер“», — уточнили в администрации округа. В группе половинской газеты «Вестник района» в социальной сети «ВКонтакте» говорится, что мужчина участвовал в спецоперации и погиб на территории Донецкой Народной республики (ДНР). На церемонии прощания присутствовали представители администрации округа, местного военного комиссариата. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны и не преследует цели оккупации Украины.