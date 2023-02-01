В Тюменской области острая нехватка учителей

В Тюменской области вакантно более 360 мест на должность учителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Тюменской области открыто более 360 вакансий на должность учителей. Информация об этом размещена на портале «Работа России».

«МАОУ СОШ №72 города Тюмени. Вакансия: учитель музыки. Полный рабочий день. Образование: высшее. Наличие справки об отсутствии судимости. Зарплата: до 35 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». В этой же школе вакантно еще шесть должностей: учитель математики, информатики, физкультуры и другие.

В школе № 83 открыто сразу шесть вакансий, включая учителя технологии на зарплату до 35 тысяч рублей, учителя физкультуры и преподавателя английского языка на аналогичную ставку. В школы № 49, №9 и №38 требуются по пять преподавателей.

Всего, по данным сервиса «Работа России», в школах Тюменской области вакантно более 360 мест. В кадрах нуждаются как муниципальные учреждения, так и частные.

Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские учителя получат сотни миллионов рублей от федеральных властей. Более 915 миллионов рублей пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство.