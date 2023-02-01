01 февраля 2023

В Тюменской области острая нехватка учителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, школьный кабинет
В Тюменской области вакантно более 360 мест на должность учителя Фото:

В Тюменской области открыто более 360 вакансий на должность учителей. Информация об этом размещена на портале «Работа России».

«МАОУ СОШ №72 города Тюмени. Вакансия: учитель музыки. Полный рабочий день. Образование: высшее. Наличие справки об отсутствии судимости. Зарплата: до 35 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». В этой же школе вакантно еще шесть должностей: учитель математики, информатики, физкультуры и другие.

В школе № 83 открыто сразу шесть вакансий, включая учителя технологии на зарплату до 35 тысяч рублей, учителя физкультуры и преподавателя английского языка на аналогичную ставку. В школы № 49, №9 и №38 требуются по пять преподавателей.

Всего, по данным сервиса «Работа России», в школах Тюменской области вакантно более 360 мест. В кадрах нуждаются как муниципальные учреждения, так и частные.

Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские учителя получат сотни миллионов рублей от федеральных властей. Более 915 миллионов рублей пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство.

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В Тюменской области открыто более 360 вакансий на должность учителей. Информация об этом размещена на портале «Работа России». «МАОУ СОШ №72 города Тюмени. Вакансия: учитель музыки. Полный рабочий день. Образование: высшее. Наличие справки об отсутствии судимости. Зарплата: до 35 000 рублей», — указано в реестре портала «Работа в России». В этой же школе вакантно еще шесть должностей: учитель математики, информатики, физкультуры и другие. В школе № 83 открыто сразу шесть вакансий, включая учителя технологии на зарплату до 35 тысяч рублей, учителя физкультуры и преподавателя английского языка на аналогичную ставку. В школы № 49, №9 и №38 требуются по пять преподавателей. Всего, по данным сервиса «Работа России», в школах Тюменской области вакантно более 360 мест. В кадрах нуждаются как муниципальные учреждения, так и частные. Агентство направило запрос в департамент образования и науки Тюменской области. Ответ на него ожидается. Ранее агентство рассказывало о том, что тюменские учителя получат сотни миллионов рублей от федеральных властей. Более 915 миллионов рублей пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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