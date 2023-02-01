01 февраля 2023

Тюменские учителя получат сотни миллионов рублей от федеральных властей. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил новый образовательный центр №7. Челябинск, учитель, урок, класс, школа, преподаватель, педагог
На классных руководителей Тюменской области выделили без малого миллиард рублей Фото:

В Тюменской области более 915 млн рублей из федерального бюджета пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство. Постановление о распределении денег между муниципалитетами подписал губернатор региона Александр Моор.

«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства федерального бюджета, в размере 915 503 904 рублей на обеспечение ежемесячных выплат за классное руководство педагогическим работникам. Тюмень — 399 млн 240 тысяч рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Моором.

Большая часть денег отправится в областную столицу. По другим муниципалитетам средства распределили следующим образом:

  • Абатский район — 13 565 538 рублей;
  • Армизонский район — 8 085 420;
  • Аромашевский район — 8 384 880;
  • Бердюжский район — 10 421 208;
  • Вагайский район — 22 818 852;
  • Викуловский район — 13 625 430;
  • Исетский район — 19 045 656;
  • Ишимский район — 22 100 148;
  • Казанский район — 16 170 840;
  • Нижнетавдинский район — 18 506 628;
  • Омутинский район — 13 206 186;
  • Сладковский район — 9 492 882;
  • Сорокинский район — 8 175 258;
  • Тобольский район — 17 428 572;
  • Тюменский район — 74 775 162;
  • Уватский район — 29 581 440;
  • Упоровский район — 13 954 836;
  • Юргинский район — 8 804 124;
  • Ялуторовский район — 15 092 784;
  • Ярковский район — 17 278 842;
  • Голышмановский район — 20 752 578;
  • Заводоуковский район — 29 826 216;
  • Ишим — 29 377 026;
  • Тобольск — 56 118 804;
  • Ялуторовск — 19 674 522.

Доплата за классное руководство для педагогов была введена в России в 2020 году. Ее размер составляет 5000 рублей в месяц.

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В Тюменской области более 915 млн рублей из федерального бюджета пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство. Постановление о распределении денег между муниципалитетами подписал губернатор региона Александр Моор. «Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства федерального бюджета, в размере 915 503 904 рублей на обеспечение ежемесячных выплат за классное руководство педагогическим работникам. Тюмень — 399 млн 240 тысяч рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Моором. Большая часть денег отправится в областную столицу. По другим муниципалитетам средства распределили следующим образом: Доплата за классное руководство для педагогов была введена в России в 2020 году. Ее размер составляет 5000 рублей в месяц.
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