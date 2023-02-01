В Тюменской области более 915 млн рублей из федерального бюджета пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство. Постановление о распределении денег между муниципалитетами подписал губернатор региона Александр Моор.
«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства федерального бюджета, в размере 915 503 904 рублей на обеспечение ежемесячных выплат за классное руководство педагогическим работникам. Тюмень — 399 млн 240 тысяч рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Моором.
Большая часть денег отправится в областную столицу. По другим муниципалитетам средства распределили следующим образом:
- Абатский район — 13 565 538 рублей;
- Армизонский район — 8 085 420;
- Аромашевский район — 8 384 880;
- Бердюжский район — 10 421 208;
- Вагайский район — 22 818 852;
- Викуловский район — 13 625 430;
- Исетский район — 19 045 656;
- Ишимский район — 22 100 148;
- Казанский район — 16 170 840;
- Нижнетавдинский район — 18 506 628;
- Омутинский район — 13 206 186;
- Сладковский район — 9 492 882;
- Сорокинский район — 8 175 258;
- Тобольский район — 17 428 572;
- Тюменский район — 74 775 162;
- Уватский район — 29 581 440;
- Упоровский район — 13 954 836;
- Юргинский район — 8 804 124;
- Ялуторовский район — 15 092 784;
- Ярковский район — 17 278 842;
- Голышмановский район — 20 752 578;
- Заводоуковский район — 29 826 216;
- Ишим — 29 377 026;
- Тобольск — 56 118 804;
- Ялуторовск — 19 674 522.
Доплата за классное руководство для педагогов была введена в России в 2020 году. Ее размер составляет 5000 рублей в месяц.
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