На классных руководителей Тюменской области выделили без малого миллиард рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области более 915 млн рублей из федерального бюджета пустят на доплаты учителям, которые осуществляют классное руководство. Постановление о распределении денег между муниципалитетами подписал губернатор региона Александр Моор.

«Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов, источником которых являются средства федерального бюджета, в размере 915 503 904 рублей на обеспечение ежемесячных выплат за классное руководство педагогическим работникам. Тюмень — 399 млн 240 тысяч рублей», — говорится в постановлении, подписанном губернатором региона Александром Моором.

Большая часть денег отправится в областную столицу. По другим муниципалитетам средства распределили следующим образом:

Абатский район — 13 565 538 рублей;

Армизонский район — 8 085 420;

Аромашевский район — 8 384 880;

Бердюжский район — 10 421 208;

Вагайский район — 22 818 852;

Викуловский район — 13 625 430;

Исетский район — 19 045 656;

Ишимский район — 22 100 148;

Казанский район — 16 170 840;

Нижнетавдинский район — 18 506 628;

Омутинский район — 13 206 186;

Сладковский район — 9 492 882;

Сорокинский район — 8 175 258;

Тобольский район — 17 428 572;

Тюменский район — 74 775 162;

Уватский район — 29 581 440;

Упоровский район — 13 954 836;

Юргинский район — 8 804 124;

Ялуторовский район — 15 092 784;

Ярковский район — 17 278 842;

Голышмановский район — 20 752 578;

Заводоуковский район — 29 826 216;

Ишим — 29 377 026;

Тобольск — 56 118 804;

Ялуторовск — 19 674 522.

Доплата за классное руководство для педагогов была введена в России в 2020 году. Ее размер составляет 5000 рублей в месяц.