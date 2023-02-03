Инстасамку уличили в рекламе клиники, уродующей людей

Instasamka посоветовала подписчикам косметолога, который делает клиенткам кривые губы

03 февраля 2023 в 13:22 Размер текста - 17 +

По словам пострадавших от косметолога девушек, после процедур они испытывали боль, а их губы становились кривыми Фото: Размик Закарян © URA.RU Исполнительницу Инстасамку (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) обвинили в рекламе косметического салона, в котором клиенткам оказывают некачественные услуги по увеличению губ. Информация представлена в telegram-канале «ВПШ». «Инстасамку обвинили в рекламе салона, где уродуют женщин. После рекламы наркошопов она пошла дальше и начала рекламировать клинику, где предлагают увеличить губы. При этом в интернете куча отзывов о том, что после обращения туда у девушек начинались проблемы со здоровьем», — сообщает telegram-канал «ВПШ». К сообщению приложена запись видео из социальных сетей Дарьи Зотеевой. На ней она хвалит клинику, отмечает ее аккаунт и рассказывает подписчикам, что в салоне проходит акция, по которой можно увеличить губы. На момент публикации реклама со страницы Инстасамки удалена. Также авторы поста продемонстрировали отзывы девушек, которые обращались в клинику за увеличением губ. По их словам, после процедуры они испытывали боль, у них поднималась температура, а губы по итогу получались кривыми. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время Инстасамка проводит тур в России. Запретить ее выступления требовала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет, ссылаясь на непотребное содержание песен исполнительницы и рекламу наркотиков в ее социальных сетях. Сама Зотеева пообещала вести себя на концертах прилично, а также рассказала, что реклама у нее стоит от 100 до 800 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Исполнительницу Инстасамку (Дарья Зотеева, уроженка Тобольска Тюменской области) обвинили в рекламе косметического салона, в котором клиенткам оказывают некачественные услуги по увеличению губ. Информация представлена в telegram-канале «ВПШ». «Инстасамку обвинили в рекламе салона, где уродуют женщин. После рекламы наркошопов она пошла дальше и начала рекламировать клинику, где предлагают увеличить губы. При этом в интернете куча отзывов о том, что после обращения туда у девушек начинались проблемы со здоровьем», — сообщает telegram-канал «ВПШ». К сообщению приложена запись видео из социальных сетей Дарьи Зотеевой. На ней она хвалит клинику, отмечает ее аккаунт и рассказывает подписчикам, что в салоне проходит акция, по которой можно увеличить губы. На момент публикации реклама со страницы Инстасамки удалена. Также авторы поста продемонстрировали отзывы девушек, которые обращались в клинику за увеличением губ. По их словам, после процедуры они испытывали боль, у них поднималась температура, а губы по итогу получались кривыми. Как ранее писало URA.RU, в настоящее время Инстасамка проводит тур в России. Запретить ее выступления требовала директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и тюменский родительский комитет, ссылаясь на непотребное содержание песен исполнительницы и рекламу наркотиков в ее социальных сетях. Сама Зотеева пообещала вести себя на концертах прилично, а также рассказала, что реклама у нее стоит от 100 до 800 тысяч рублей.