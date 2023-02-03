Молодых семей Кургана зовут на конкурс

В Кургане открылся прием заявок на участие в конкурсе для молодых семей

04 февраля 2023 в 01:00 Размер текста - 17 +

В Кургане принимают заявки от молодых семей на участие в фестивале Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане открылся прием заявок на участие в конкурсе для молодых семей. Супругов, чей возраст не превышает 35 лет, приглашают поучаствовать в XIII городском фестивале «Молодые семьи молодого Кургана — 2023». Информация размещена на сайте мэрии. «Открыт прием заявок на участие. Общая тема фестиваля в этом году — „МультиСЕМЬЯ“. Каждый этап будет связан с российскими мультипликационными персонажами и создателями мультипликационных фильмов», — указано на сайте городской администрации. Фестиваль пройдет с 18 февраля по 11 марта. Всего, по заявлению властей, предполагается две номинации — для полных семей, которые прописаны и проживают в Кургане, и для неполных. Таких мэрия определяет как семьи, в которых единственный родитель воспитывает одного и более детей в возрасте до 18 лет. Заявки в администрации принимают до 16 февраля включительно.

В Кургане открылся прием заявок на участие в конкурсе для молодых семей. Супругов, чей возраст не превышает 35 лет, приглашают поучаствовать в XIII городском фестивале «Молодые семьи молодого Кургана — 2023». Информация размещена на сайте мэрии. «Открыт прием заявок на участие. Общая тема фестиваля в этом году — „МультиСЕМЬЯ“. Каждый этап будет связан с российскими мультипликационными персонажами и создателями мультипликационных фильмов», — указано на сайте городской администрации. Фестиваль пройдет с 18 февраля по 11 марта. Всего, по заявлению властей, предполагается две номинации — для полных семей, которые прописаны и проживают в Кургане, и для неполных. Таких мэрия определяет как семьи, в которых единственный родитель воспитывает одного и более детей в возрасте до 18 лет. Заявки в администрации принимают до 16 февраля включительно.