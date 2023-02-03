03 февраля 2023
02 февраля 2023

Молодых семей Кургана зовут на конкурс

В Кургане открылся прием заявок на участие в конкурсе для молодых семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ребенок, семья, зима, родители
В Кургане принимают заявки от молодых семей на участие в фестивале Фото:

В Кургане открылся прием заявок на участие в конкурсе для молодых семей. Супругов, чей возраст не превышает 35 лет, приглашают поучаствовать в XIII городском фестивале «Молодые семьи молодого Кургана — 2023». Информация размещена на сайте мэрии.

«Открыт прием заявок на участие. Общая тема фестиваля в этом году — „МультиСЕМЬЯ“. Каждый этап будет связан с российскими мультипликационными персонажами и создателями мультипликационных фильмов», — указано на сайте городской администрации.

Фестиваль пройдет с 18 февраля по 11 марта. Всего, по заявлению властей, предполагается две номинации — для полных семей, которые прописаны и проживают в Кургане, и для неполных. Таких мэрия определяет как семьи, в которых единственный родитель воспитывает одного и более детей в возрасте до 18 лет. Заявки в администрации принимают до 16 февраля включительно.

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В Кургане открылся прием заявок на участие в конкурсе для молодых семей. Супругов, чей возраст не превышает 35 лет, приглашают поучаствовать в XIII городском фестивале «Молодые семьи молодого Кургана — 2023». Информация размещена на сайте мэрии. «Открыт прием заявок на участие. Общая тема фестиваля в этом году — „МультиСЕМЬЯ“. Каждый этап будет связан с российскими мультипликационными персонажами и создателями мультипликационных фильмов», — указано на сайте городской администрации. Фестиваль пройдет с 18 февраля по 11 марта. Всего, по заявлению властей, предполагается две номинации — для полных семей, которые прописаны и проживают в Кургане, и для неполных. Таких мэрия определяет как семьи, в которых единственный родитель воспитывает одного и более детей в возрасте до 18 лет. Заявки в администрации принимают до 16 февраля включительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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