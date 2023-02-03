В ЯНАО члены ЛДПР переизбрали местного координатора

04 февраля 2023 в 16:17 Размер текста - 17 +

В Красноселькупском районе единогласно переизбран координатор отделения ЛДПР Роман Павленко Фото: Александр Мамаев © URA.RU Местным отделением ЛДПР в Красноселькупском районе ЯНАО вновь будет руководить Роман Павленко. О переизбрании сообщается на официальной странице регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте». «Однопартийцы без сомнений приняли однозначное и уверенное решение об избрании Романа Сергеевича координатором Красноселькупского отделения ЛДПР на новый срок. Ему доверяют и его уважают», — приводятся в группе слова координатора Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрея Кузнецова. Отмечается, что решение принято единогласно. Ранее сообщалось, что в Муравленко также переизбрали местного координатора Татьяну Куликову. Андрей Кузнецов отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале.

Местным отделением ЛДПР в Красноселькупском районе ЯНАО вновь будет руководить Роман Павленко. О переизбрании сообщается на официальной странице регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте». «Однопартийцы без сомнений приняли однозначное и уверенное решение об избрании Романа Сергеевича координатором Красноселькупского отделения ЛДПР на новый срок. Ему доверяют и его уважают», — приводятся в группе слова координатора Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрея Кузнецова. Отмечается, что решение принято единогласно. Ранее сообщалось, что в Муравленко также переизбрали местного координатора Татьяну Куликову. Андрей Кузнецов отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале.