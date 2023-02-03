03 февраля 2023
02 февраля 2023

В ЯНАО члены ЛДПР переизбрали местного координатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, флажки, лдпр
В Красноселькупском районе единогласно переизбран координатор отделения ЛДПР Роман Павленко Фото:

Местным отделением ЛДПР в Красноселькупском районе ЯНАО вновь будет руководить Роман Павленко. О переизбрании сообщается на официальной странице регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте».

«Однопартийцы без сомнений приняли однозначное и уверенное решение об избрании Романа Сергеевича координатором Красноселькупского отделения ЛДПР на новый срок. Ему доверяют и его уважают», — приводятся в группе слова координатора Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрея Кузнецова. Отмечается, что решение принято единогласно.

Ранее сообщалось, что в Муравленко также переизбрали местного координатора Татьяну Куликову. Андрей Кузнецов отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале.

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Местным отделением ЛДПР в Красноселькупском районе ЯНАО вновь будет руководить Роман Павленко. О переизбрании сообщается на официальной странице регионального отделения партии в соцсети «ВКонтакте». «Однопартийцы без сомнений приняли однозначное и уверенное решение об избрании Романа Сергеевича координатором Красноселькупского отделения ЛДПР на новый срок. Ему доверяют и его уважают», — приводятся в группе слова координатора Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР Андрея Кузнецова. Отмечается, что решение принято единогласно. Ранее сообщалось, что в Муравленко также переизбрали местного координатора Татьяну Куликову. Андрей Кузнецов отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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