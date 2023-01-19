В ЯНАО переизбрали местного координатора ЛДПР

В Муравленко единогласно переизбран координатор ЛДПР Татьяна Куликова Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Муравленко (ЯНАО) единогласно переизбран координатор ЛДПР Татьяна Куликова. Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте.

«Татьяна Куликова выступила перед партийцами с отчетом о проделанной работе за 2022 год. Партийцы поблагодарили Татьяну Николаевну за работу и единогласно переизбрали ее на должность координатора местного отделения ЛДПР», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что после переизбрания координатор регионального отделения партии Андрей Кузнецов пожелал Куликовой дальнейших успехов в работе. Кроме этого, он отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале.

Ранее URA.RU сообщает, что в Надыме выбрали координатора партии ЛДПР. Им стал Евгений Русалеев.