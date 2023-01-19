19 января 2023
18 января 2023

В ЯНАО переизбрали местного координатора ЛДПР

© Служба новостей «URA.RU»
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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция лдпр, пленарное заседание заксобрания пермского края
В Муравленко единогласно переизбран координатор ЛДПР Татьяна Куликова Фото:

В Муравленко (ЯНАО) единогласно переизбран координатор ЛДПР Татьяна Куликова. Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте.

«Татьяна Куликова выступила перед партийцами с отчетом о проделанной работе за 2022 год. Партийцы поблагодарили Татьяну Николаевну за работу и единогласно переизбрали ее на должность координатора местного отделения ЛДПР», — говорится в сообщении.

Также в информации сказано, что после переизбрания координатор регионального отделения партии Андрей Кузнецов пожелал Куликовой дальнейших успехов в работе. Кроме этого, он отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале.

Ранее URA.RU сообщает, что в Надыме выбрали координатора партии ЛДПР. Им стал Евгений Русалеев.

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В Муравленко (ЯНАО) единогласно переизбран координатор ЛДПР Татьяна Куликова. Об этом сообщает пресс-служба партии на официальном сайте. «Татьяна Куликова выступила перед партийцами с отчетом о проделанной работе за 2022 год. Партийцы поблагодарили Татьяну Николаевну за работу и единогласно переизбрали ее на должность координатора местного отделения ЛДПР», — говорится в сообщении. Также в информации сказано, что после переизбрания координатор регионального отделения партии Андрей Кузнецов пожелал Куликовой дальнейших успехов в работе. Кроме этого, он отметил, что под ее руководством муравленковское отделение ЛДПР является одним из самых активных на Ямале. Ранее URA.RU сообщает, что в Надыме выбрали координатора партии ЛДПР. Им стал Евгений Русалеев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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