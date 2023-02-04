В Богандинском Тюменской области нашли пропавшего 74-летнего мужчину. Он находился в лесу без сознания, об этом URA.RU сообщили волонтеры поискового отряда «Тюмень Регион Спас».
«Пропавший 4 февраля 74-летний мужчина найден! Он находился в лесу без сознания», — сказано в сообщении.
В поисковом отряде сообщили, что в 20:17 по местному времени волонтеры прибыли в лес, чтобы искать пенсионера. Спустя 20 минут мужчину нашли в лесу без сознания. «Добровольцы оказали первую доврачебную помощь мужчине, утеплили его и вызвали скорую помощь. После этого, дедушку эвакуировали из леса на снегоходе», — пояснили в поисковом отряде.
Информация о пропаже пенсионера появилась вечером 4 февраля. Поисками мужчины занимались полиция и волонтеры.
О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.