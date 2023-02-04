04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Тюменской области нашли пропавшего в лесу пенсионера без сознания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал вечером 4 февраля Фото:

В Богандинском Тюменской области нашли пропавшего 74-летнего мужчину. Он находился в лесу без сознания, об этом URA.RU сообщили волонтеры поискового отряда «Тюмень Регион Спас».

«Пропавший 4 февраля 74-летний мужчина найден! Он находился в лесу без сознания», — сказано в сообщении.

В поисковом отряде сообщили, что в 20:17 по местному времени волонтеры прибыли в лес, чтобы искать пенсионера. Спустя 20 минут мужчину нашли в лесу без сознания. «Добровольцы оказали первую доврачебную помощь мужчине, утеплили его и вызвали скорую помощь. После этого, дедушку эвакуировали из леса на снегоходе», — пояснили в поисковом отряде.

Информация о пропаже пенсионера появилась вечером 4 февраля. Поисками мужчины занимались полиция и волонтеры.

Фото:
Фото:

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В Богандинском Тюменской области нашли пропавшего 74-летнего мужчину. Он находился в лесу без сознания, об этом URA.RU сообщили волонтеры поискового отряда «Тюмень Регион Спас». «Пропавший 4 февраля 74-летний мужчина найден! Он находился в лесу без сознания», — сказано в сообщении. В поисковом отряде сообщили, что в 20:17 по местному времени волонтеры прибыли в лес, чтобы искать пенсионера. Спустя 20 минут мужчину нашли в лесу без сознания. «Добровольцы оказали первую доврачебную помощь мужчине, утеплили его и вызвали скорую помощь. После этого, дедушку эвакуировали из леса на снегоходе», — пояснили в поисковом отряде. Информация о пропаже пенсионера появилась вечером 4 февраля. Поисками мужчины занимались полиция и волонтеры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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