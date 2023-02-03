03 февраля 2023

В Тюменской области пропал 74-летний пенсионер. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, парк, пенсия, пенсионеры
4 февраля мужчина ушел из дома и не вернулся Фото:

В поселке Богандинский Тюменской области ищут 74-летнего мужчину. 4 февраля он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте».

«Лукьянов Владимир, 74 года. Поселок Богандинский, Тюменская область. 4 февраля 2023 года вышел из дома и не вернулся», — сообщили волонтеры.

Последний раз пенсионера видели в синей куртке, черных штанах, валенках и черной вязаной шапке. При себе у мужчины была коричневая сумка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо позвонить по номеру 112.

Фото:

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В поселке Богандинский Тюменской области ищут 74-летнего мужчину. 4 февраля он вышел из дома и не вернулся. Об этом сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Тюмень Регион Спас» в соцсети «ВКонтакте». «Лукьянов Владимир, 74 года. Поселок Богандинский, Тюменская область. 4 февраля 2023 года вышел из дома и не вернулся», — сообщили волонтеры. Последний раз пенсионера видели в синей куртке, черных штанах, валенках и черной вязаной шапке. При себе у мужчины была коричневая сумка. Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем, просят обратиться к инфоргу поиска Виктории 8-982-922-78-84 либо позвонить по номеру 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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