Депутат Рады Арахамия: лишенных гражданства Украины экс-министров ожидают аресты

Глава партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия пообещал, что в отношении лишенных гражданства бывших министров и политиков будут применены жесткие меры. В своем telegram-канале он пояснил, что их имущество будет арестовано.
«На них будут наложены санкции. Их имущество арестуют и конфискуют в пользу государства», — написал Арахамия.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля лишил гражданства бывших министров, занимавших свои посты при президенте Викторе Януковиче. Среди них — экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев.
Также ранее сообщалось, что Зеленский подписал документы, по которым украинцев, имеющих российский паспорт, будут лишать гражданства. Украинского гражданства по решению президента страны уже лишены Андрей Деркач, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмин и также 13 священников Украинской православной церкви Московского патриархата.
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