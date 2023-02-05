Курганский боец из зоны СВО рассказал, как правильно пользоваться дронами на фронте. Видео

Разведчик из Кургана дал совет по запуску дрона в зоне спецоперации

06 февраля 2023 в 17:12 Размер текста - 17 +

Курганский боец рассказал, как правильно пользоваться дроном на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец из зоны СВО рассказал, как правильно запускать квадрокоптеры на фронте, чтобы враг не вычислил позиции. Советом по использованию дронов военнослужащий поделился с проектом «Добрая земля» в соцсети ВКонтакте». «Чтобы ими правильно пользоваться, они должны быть прошиты. Телефон и блютуз не нужно подключать к квадрокоптеру. Не надо вставлять флэшку и сим-карту. Сам дрон необходимо запускать в безопасном режиме. Поднял его на четыре метра в высоту, пролетел на 200 метров вперед, потом поднимаешь его на 20 метров в высоту. После этого уже можно включать обычный режим, пилотировать и вычислять позиции украинских военных», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик не советовал уничтожать вражеские дроны. По словам бойца, это может выдать позиции. Штурмовик из Кургана, участвующий в зоне СВО, рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов ВСУ. Также сообщалось, что курганцы отправили на фронт антидроновое ружье для казаков батальона «Дон». О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны.

Курганский боец из зоны СВО рассказал, как правильно запускать квадрокоптеры на фронте, чтобы враг не вычислил позиции. Советом по использованию дронов военнослужащий поделился с проектом «Добрая земля» в соцсети ВКонтакте». «Чтобы ими правильно пользоваться, они должны быть прошиты. Телефон и блютуз не нужно подключать к квадрокоптеру. Не надо вставлять флэшку и сим-карту. Сам дрон необходимо запускать в безопасном режиме. Поднял его на четыре метра в высоту, пролетел на 200 метров вперед, потом поднимаешь его на 20 метров в высоту. После этого уже можно включать обычный режим, пилотировать и вычислять позиции украинских военных», — рассказал боец. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик не советовал уничтожать вражеские дроны. По словам бойца, это может выдать позиции. Штурмовик из Кургана, участвующий в зоне СВО, рассказал, почему дроны не могут обнаружить бойцов ВСУ. Также сообщалось, что курганцы отправили на фронт антидроновое ружье для казаков батальона «Дон». О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Глава государства заявлял, что ее целью является защита мирного населения Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация страны.