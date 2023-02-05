Виновному в смерти пяти человек в Тюмени вынесен приговор

06 февраля 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

Мужчина поставлял в магазин поддельный алкоголь, содержащий метиловый спирт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени огласили приговор мужчине, по вине которого погибли пять жителей областной столицы. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Виновный был одним из ключевых участников схемы продажи контрафактного алкоголя. «Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не менее 15 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Алкоголь мужчина продал другому знакомому для дальнейшей реализации в продуктовом магазине», — говорится в сообщении. Смерть пяти жителей Тюмени от отравления метиловым спиртом наступила в начале января 2022 года. Известно, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз его обвинили в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд приговорил мужчину к 5 годам в колонии общего режима. Ранее URA.RU рассказало о еще одном похожем деле. Тогда бутлегер поставил метиловый алкоголь в разные магазины города, в итоге от отравления погибли десять жителей Тюмени.

В Тюмени огласили приговор мужчине, по вине которого погибли пять жителей областной столицы. Об этом сообщает в telegram-канале пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Виновный был одним из ключевых участников схемы продажи контрафактного алкоголя. «Житель Тюмени в ноябре 2021 года приобрел у своего знакомого, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, не менее 15 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт. Алкоголь мужчина продал другому знакомому для дальнейшей реализации в продуктовом магазине», — говорится в сообщении. Смерть пяти жителей Тюмени от отравления метиловым спиртом наступила в начале января 2022 года. Известно, что подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности. В этот раз его обвинили в сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенном группой лиц по предварительному сговору, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Суд приговорил мужчину к 5 годам в колонии общего режима. Ранее URA.RU рассказало о еще одном похожем деле. Тогда бутлегер поставил метиловый алкоголь в разные магазины города, в итоге от отравления погибли десять жителей Тюмени.