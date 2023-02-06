06 февраля 2023

Тюменское управление госзакупок купит противогазы на десять миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость противогазов составит десять миллионов рублей Фото:

Управление государственных закупок Тюменской области собирается закупить 3210 противогазов. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.

«Наименование закупки: противогаз, по способу защиты фильтрующий. Марка фильтра противогаза А, В, Е, К, размер лицевой части противогаза универсальный», — указано в размещенной заявке.

Общее количество противогазов для закупки составляет 3210 штук, на сумму 10 997 460 рублей. Цена за одну штуку 3 426 рубля.

Ранее URA.RU сообщало о сотрудниках администрации Тюмени, которые научатся спасать жителей от терактов. Соответствующее обучение для чиновников мэрия заказала через сайт госзакупок.

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Управление государственных закупок Тюменской области собирается закупить 3210 противогазов. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок. «Наименование закупки: противогаз, по способу защиты фильтрующий. Марка фильтра противогаза А, В, Е, К, размер лицевой части противогаза универсальный», — указано в размещенной заявке. Общее количество противогазов для закупки составляет 3210 штук, на сумму 10 997 460 рублей. Цена за одну штуку 3 426 рубля. Ранее URA.RU сообщало о сотрудниках администрации Тюмени, которые научатся спасать жителей от терактов. Соответствующее обучение для чиновников мэрия заказала через сайт госзакупок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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