Тюменское управление госзакупок купит противогазы на десять миллионов рублей

Управление государственных закупок Тюменской области собирается закупить 3210 противогазов. Информация об этом размещена на сайте единой информационной системы в сфере закупок.
«Наименование закупки: противогаз, по способу защиты фильтрующий. Марка фильтра противогаза А, В, Е, К, размер лицевой части противогаза универсальный», — указано в размещенной заявке.
Общее количество противогазов для закупки составляет 3210 штук, на сумму 10 997 460 рублей. Цена за одну штуку 3 426 рубля.
Ранее URA.RU сообщало о сотрудниках администрации Тюмени, которые научатся спасать жителей от терактов. Соответствующее обучение для чиновников мэрия заказала через сайт госзакупок.
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