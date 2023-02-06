Курганцы насчитали больше десятка уголовных дел против врачей

07 февраля 2023 в 19:21 Размер текста - 17 +

Пациенты из Шадринска ждут решения СК в отношении двух инцидентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области проводится больше десятка проверок и расследований дел в отношении врачей. Такое количество насчитала инициатор коллективной жалобы президенту Путину на курганских врачей в системе родовспоможения Анастасия Лукиных, а также правозащитник Александр Андрюков. В пресс-службе СУ СКР по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что не могут сообщить данную информацию. «Как стало известно после коллективного обращения женщин к Бастрыкину, в Курганской области было возбуждено несколько уголовных дел. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела по случаю гибели ребенка у беременной жительницы Шадринска, которая находилась в Перинатальном центре и жаловалась на слабые шевеления плода. Еще не решен вопрос о передаче материалов из отдела полиции №2 Кургана в СК по инциденту с беременной женщиной из Шадринского района, которой не диагностировали аппендицит в Кургане. В совокупности будет больше десятка уголовных дел», — рассказал Андрюков. Анастасия Лукиных в разговоре с корреспондентом URA.RU отметила, что по ее жалобе о ненадлежащем исполнении обязанностей медиками перинатального центра СК проводит предварительное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ей также известно о более детка дел и проверок в отношении врачей по жалобам женщин, которые потеряли беременность или получили ущерб здоровью в родовспомогательных больницах Кургана. В пресс-службе СУ СК по Курганской области URA.RU ответили на запрос, что в соответствии со ст. 40 ФЗ «О средствах массовой информации» и ст. 161 УПК РФ запрашиваемая информация о количестве уголовных дел и проверок по жалобам пациентов предоставлена быть не может. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 25 женщин написали Путину жалобу на медиков перинатального центра. Пациентки считают, что пострадали из-за врачебных ошибок и невнимательности персонала, которая в некоторых случаях стоила нерожденным детям жизни или здоровья. Они просят президента РФ взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль и готовят иски к больнице. Директор депздрава Алексей Сигидаев в видеообращении заявил, что ведомство заинтересованно в детальном разборе каждого случая и повышении качества оказании медпомощи. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Курганской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области проводится больше десятка проверок и расследований дел в отношении врачей. Такое количество насчитала инициатор коллективной жалобы президенту Путину на курганских врачей в системе родовспоможения Анастасия Лукиных, а также правозащитник Александр Андрюков. В пресс-службе СУ СКР по Курганской области на запрос URA.RU ответили, что не могут сообщить данную информацию. «Как стало известно после коллективного обращения женщин к Бастрыкину, в Курганской области было возбуждено несколько уголовных дел. Решается вопрос по возбуждению уголовного дела по случаю гибели ребенка у беременной жительницы Шадринска, которая находилась в Перинатальном центре и жаловалась на слабые шевеления плода. Еще не решен вопрос о передаче материалов из отдела полиции №2 Кургана в СК по инциденту с беременной женщиной из Шадринского района, которой не диагностировали аппендицит в Кургане. В совокупности будет больше десятка уголовных дел», — рассказал Андрюков. Анастасия Лукиных в разговоре с корреспондентом URA.RU отметила, что по ее жалобе о ненадлежащем исполнении обязанностей медиками перинатального центра СК проводит предварительное расследование по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». Ей также известно о более детка дел и проверок в отношении врачей по жалобам женщин, которые потеряли беременность или получили ущерб здоровью в родовспомогательных больницах Кургана. В пресс-службе СУ СК по Курганской области URA.RU ответили на запрос, что в соответствии со ст. 40 ФЗ «О средствах массовой информации» и ст. 161 УПК РФ запрашиваемая информация о количестве уголовных дел и проверок по жалобам пациентов предоставлена быть не может. Ранее URA.RU писало, что в Кургане 25 женщин написали Путину жалобу на медиков перинатального центра. Пациентки считают, что пострадали из-за врачебных ошибок и невнимательности персонала, которая в некоторых случаях стоила нерожденным детям жизни или здоровья. Они просят президента РФ взять ситуацию с оказанием помощи беременным в Кургане под контроль и готовят иски к больнице. Директор депздрава Алексей Сигидаев в видеообращении заявил, что ведомство заинтересованно в детальном разборе каждого случая и повышении качества оказании медпомощи. Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад по делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи в Курганской области.