07 февраля 2023
06 февраля 2023

Депутат Госдумы похвалил курганцев за посылки в зону СВО

Депутат Госдумы Александр Ильтяков похвалил курганцев за посылки в зону СВО
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Вручение удостоверения депутату областной думы Ильтякову Александру. Курган , ильтяков александр
Ильтяков поблагодарил курганцев за сбор посылок для военнослужащих Фото:
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Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков похвалил курганцев за сбор вещей для отправки в зону специальной военной операции. В своем telegram-канале он разместил фото, где жители формируют посылки военнослужащим.

«Сегодня формировали посылки для наших военнослужащих, в которых находятся теплые вещи, собранные вами, друзья — жителями Курганской области. Бойцам также передадут письма маленьких зауральцев. Благодарю всех неравнодушных жителей региона, кто помогает собрать гуманитарный груз для наших солдат», — написал Ильтяков в telegram-канале.

Ранее курганцы собрали бойцам в зону СВО строительную технику: бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы. Власти также сообщали, что из Курганской области был отправлен двухтонный груз с вещами для мобилизованных, участвующих в спецоперации. В зону СВО увезли инструменты, продукты и зимние вещи.

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Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков похвалил курганцев за сбор вещей для отправки в зону специальной военной операции. В своем telegram-канале он разместил фото, где жители формируют посылки военнослужащим. «Сегодня формировали посылки для наших военнослужащих, в которых находятся теплые вещи, собранные вами, друзья — жителями Курганской области. Бойцам также передадут письма маленьких зауральцев. Благодарю всех неравнодушных жителей региона, кто помогает собрать гуманитарный груз для наших солдат», — написал Ильтяков в telegram-канале. Ранее курганцы собрали бойцам в зону СВО строительную технику: бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы. Власти также сообщали, что из Курганской области был отправлен двухтонный груз с вещами для мобилизованных, участвующих в спецоперации. В зону СВО увезли инструменты, продукты и зимние вещи.
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