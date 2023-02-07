Депутат Госдумы похвалил курганцев за посылки в зону СВО

Депутат Госдумы Александр Ильтяков похвалил курганцев за посылки в зону СВО

Ильтяков поблагодарил курганцев за сбор посылок для военнослужащих Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков похвалил курганцев за сбор вещей для отправки в зону специальной военной операции. В своем telegram-канале он разместил фото, где жители формируют посылки военнослужащим.

«Сегодня формировали посылки для наших военнослужащих, в которых находятся теплые вещи, собранные вами, друзья — жителями Курганской области. Бойцам также передадут письма маленьких зауральцев. Благодарю всех неравнодушных жителей региона, кто помогает собрать гуманитарный груз для наших солдат», — написал Ильтяков в telegram-канале .

Ранее курганцы собрали бойцам в зону СВО строительную технику: бензопилу, монтажные пистолеты и ручные пилы. Власти также сообщали, что из Курганской области был отправлен двухтонный груз с вещами для мобилизованных, участвующих в спецоперации. В зону СВО увезли инструменты, продукты и зимние вещи.