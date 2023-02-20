Бывшая госслужащая ЯНАО заявила о давлении со стороны высокопоставленной чиновницы

Жанна Чернуха 13 лет руководила отделом загс в Новом Уренгое Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывшая госслужащая из ЯНАО Жанна Чернуха, которая возглавляла отдел ЗАГС Нового Уренгоя, пожаловалась на давление со стороны высокопоставленной чиновницы. По ее словам, чиновница, подчиняющаяся аппарату губернатора, Галина Рассадина якобы пыталась сместить ее с должности. Как Чернуха сообщила URA.RU, Рассадина, будучи руководителем службы ЗАГС ЯНАО, грозилась уволить Чернуху по утрате доверия, если та самостоятельно не уйдет с поста.

«Галина Рассадина оказывала на меня давление, чтобы я добровольно покинула должность начальника отдела ЗАГС Нового Уренгоя, либо меня уволят по утрате доверия, что согласовано с аппаратом губернатора. Публичными оскорблениями и угрозами меня вынудили уйти с должности. Сейчас в суде я добиваюсь признания этого увольнения и действий Рассадиной незаконными», — сообщила агентству Жанна Чернуха.

Причиной для отставки стала анонимная жалоба на отдел ЗАГС, которая якобы появилась в соцсетях. Собеседница URA.RU отметила, что предложение уйти с должности поступило от Рассадиной через звонок на рабочий телефон, поэтому записи разговора были сохранены. Соответствующую запись разговора, предположительно, с Рассадиной, Чернуха предоставила агентству.

Новоуренгойский и окружной суды проигнорировали наличие записей разговора и отказали в проведении психолого-лингвистической экспертизы. Однако кассационный суд отменил решения ямальских судов и дело возобновили. «ОМВД также проводил проверку в отношении меня и не обнаружил нарушения», — добавила экс-глава отдела ЗАГС.

Собеседница агентства считает: экспертиза сможет подтвердить, что Галина Рассадина давила на нее, и тогда чиновнице грозит наказание, а Чернуху восстановят в должности. «Если бы губернатору Артюхову изначально доложили о том, что происходит в службе записи актов гражданского состояния, мне кажется, до суда бы это не дошло», — считает Жанна Чернуха.

Агентство направило запрос в ЗАГС ЯНАО. На момент публикации ответ не был получен.