Курганский штурмовик от первого лица снял видео боя из окопа

Штурмовик из Кургана показал на видео, как выглядит бой из окопа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Курганский штурмовик из зоны спецоперации на Украине показал, как выглядит бой из окопа от первого лица. Видео происходящего на фронте военнослужащий поделился с корреспондентом URA.RU.

«С нами Бог, прорвемся! Разнесем [врагов] в клочья. Вправо говорят бить? Ну, вот вам вправо, держите», — говорит боец на видео. После этого штурмовик открывает огонь по противнику из автомата.

Ранее боец из Кургана рассказывал URA.RU о том, что нашел во вражеском окопе заминированные тела убитых националистов «Азова» (признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ). Также он сообщал, что военных ВСУ стало тяжелее обнаруживать с помощью дронов, потому что они отсиживаются в засадах и хорошо маскируются. Кроме того, боец назвал причины, по которым американские танки Abrams не помогут украинцам победить Россию.

ВС РФ начали специальную военную операцию на территории Украины 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявлял, что главной миссией спецоперации является освобождение Донбасса от геноцида киевского режима и нацбатов. Также глава государства обозначил задачи по демилитаризации и денацификации Украины.