Тюменцы придумали, как не платить таксистам деньги за проезд

Тюменских таксистов стали чаще оставлять без заработка

Пассажиры начали чаще сбегать от тюменских таксистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пассажиры агрегатора такси «Яндекс.Go» во время поездок стали чаще менять способ оплаты с безналичного на наличный, чтобы затем сбежать от водителей, не оплатив проезд. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков.

«Участились случаи, когда пассажиры вызывают такси с оплатой по безналичному расчету, а перед завершением поездки меняют на наличный. После этого говорят водителю, что вынесут деньги из дома и пропадают. Такая схема была распространена в Тюмени лет 15 назад, когда еще не было агрегаторов и безнала», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что в случае возникновения подобных ситуаций, водители, как правило, не обращаются в правоохранительные органы. «Водителей обманывают на относительно не большие суммы: 100, 200, 300 рублей и т. д. Но все равно неприятно. Человек взял заказ, отработал, а ему за это не хотят платить», — сообщил инсайдер URA.RU.

В адрес компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что тюменские водители такси недовольны ужесточением правил работы «Яндекс.Go». Агрегатор начал наказывать таксистов за неприятный запах в салоне автомобилей.