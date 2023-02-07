Власти изменили сроки закрытия Кипельского детского дома

Власти не назвали новой даты закрытия детдома в Кипели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области изменили сроки реорганизации Кипельского детского дома. Одной из причин стала необходимость подготовки Введенского филиала (Курганского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей) для перевода воспитанников из села Кипель, пояснили URA.RU в главном управлении социальной защиты населения региона.

«Процесс реорганизации не остановлен. Сроки сдвинуты по объективным причинам, в частности — в связи с необходимостью дополнительной подготовки к размещению ребят в Введенском филиале, куда переедут большинство воспитанников Кипельского филиала», — сообщили в ведомстве в ответ на запрос агентства. Ранее сообщалось, что детей переведут в разные детдома к 7 февраля.

По данным источника URA.RU, работники Кипельского детдома пожаловались на расформирование учреждения (Кипельского филиала Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей) в одно из федеральных ведомств. Сотрудники отметили, что в поселке детдом — практически единственное место работы. По этой причине, считает источник, процесс расформирования приостановили. В главном управлении соцзащиты населения Курганской области URA.RU ответили, что в их адрес жалоб от персонала Кипельского филиала не поступало.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области закрывают скандальный детский дом. Власти пояснили, что такое решение было принято в связи с сокращением числа детей-сирот в регионе. По данным на 2 февраля, в Кипельском филиале было всего 19 воспитанников. Из 43 сотрудников Кипельского филиала, 20 — обсуживающий персонал. Большинству работников предложены вакансии в учреждениях соцзащиты, ответили в главном управлении соцзащиты населения Курганской области. Детдом считается скандальным из-за резонансных ЧП. В 2021 году в соцсети попало видео, где старший воспитанник детдома издевается над двухлетним малышом, который оказался в детдоме после расформирования специализированного дома ребенка в Кургане. Разразился скандал, подросток был осужден на 1,5 года лишения свободы условно.