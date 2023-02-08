В Кургане закрывается частная медицинская клиника

09 февраля 2023 в 16:37 Размер текста - 17 +

«Медскан» будет принимать пациентов до конца февраля 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане закрывается частная медицинская клиника «Медскан». Об этом владелица клиники, врач-дерматовенеролог, гинеколог-эндокринолог Елена Самарина сообщила пациентам на своей странице во «ВКонтакте». «18 лет мой любимый центр служил мне верой и правдой, мои девчонки, которые с полувзгляда и полуслова понимали меня все эти годы. И вот я приняла решение, пожалуй, одно из самых трудных в моей жизни, это закрытие клиники. Думаю, до 1 марта мы должны успеть. Я прошу Вас мои дорогие пациенты, кто хотел оформить возврат в налоговой, поторопитесь!», — написала Елена Самарина на своей странице во «ВКонтакте». Врач отметила, что пока не решила где будет работать после закрытия своего медицинского кабинета. Она пишет, что поступило много предложений, но не исключает и переезд в другой город. В комментариях пациенты сожалеют о закрытии клиники и желают врачу успехов в дальнейшей работе. В клинике URA.RU подтвердили, что прием пациентов будет проводиться до конца февраля. Причину закрытия медкабинета не сообщили. По данным СБИС микропредприятие «Медскан» было зарегистрировано в 2006 году. На сайте клиники указано, что она работает с 2007 года, за это время для диагностики и лечения сюда обратились больше трех тысяч пациентов. В компании предлагали клиентам индивидуальный подход, и прием без паспорта, медполиса и очереди. В разделе специалистов указаны три врача. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области несколько лет регистрируются высокий дефицит кадров в здравоохранении и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. С 1 декабря в депздраве начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников. На фоне дефицита врачей считается, что частные медицинские клиники в Кургане очень востребованы, однако они также нуждаются в кадрах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане закрывается частная медицинская клиника «Медскан». Об этом владелица клиники, врач-дерматовенеролог, гинеколог-эндокринолог Елена Самарина сообщила пациентам на своей странице во «ВКонтакте». «18 лет мой любимый центр служил мне верой и правдой, мои девчонки, которые с полувзгляда и полуслова понимали меня все эти годы. И вот я приняла решение, пожалуй, одно из самых трудных в моей жизни, это закрытие клиники. Думаю, до 1 марта мы должны успеть. Я прошу Вас мои дорогие пациенты, кто хотел оформить возврат в налоговой, поторопитесь!», — написала Елена Самарина на своей странице во «ВКонтакте». Врач отметила, что пока не решила где будет работать после закрытия своего медицинского кабинета. Она пишет, что поступило много предложений, но не исключает и переезд в другой город. В комментариях пациенты сожалеют о закрытии клиники и желают врачу успехов в дальнейшей работе. В клинике URA.RU подтвердили, что прием пациентов будет проводиться до конца февраля. Причину закрытия медкабинета не сообщили. По данным СБИС микропредприятие «Медскан» было зарегистрировано в 2006 году. На сайте клиники указано, что она работает с 2007 года, за это время для диагностики и лечения сюда обратились больше трех тысяч пациентов. В компании предлагали клиентам индивидуальный подход, и прием без паспорта, медполиса и очереди. В разделе специалистов указаны три врача. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области несколько лет регистрируются высокий дефицит кадров в здравоохранении и самая низкая обеспеченность врачами населения в стране. С 1 декабря в депздраве начал работу Центр по трудоустройству медицинских работников. На фоне дефицита врачей считается, что частные медицинские клиники в Кургане очень востребованы, однако они также нуждаются в кадрах.