09 февраля 2023
08 февраля 2023

Многодетный отец пристал к незнакомой тюменке на улице

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения полицейским после гибели задержанного при перевозке. Нижний Тагил, задержанный, суд, судебный процесс, мера пресечения, онучин максим
Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы Фото:

Многодетный отец, не имеющий регистрации на территории РФ, домогался незнакомой девушки на улице. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Инцидент произошел в сентябре прошлого года на улице Ямской.

«20 сентября 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, у дома по улице Ямской в Тюмени увидел проходящую по улице ранее незнакомую ему красивую девушку Елену К. Он последовал за ней, убедился, что рядом никого нет,… схватил ее за руки и стал бесцеремонно трогать ниже пояса, тем самым причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили в ведомстве.

Из материалов дела следует, что мужчина ранее не судим, не имеет регистрации на территории РФ. Подозреваемый — отец пятерых детей — вину свою не признал. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

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Многодетный отец, не имеющий регистрации на территории РФ, домогался незнакомой девушки на улице. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Инцидент произошел в сентябре прошлого года на улице Ямской. «20 сентября 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, у дома по улице Ямской в Тюмени увидел проходящую по улице ранее незнакомую ему красивую девушку Елену К. Он последовал за ней, убедился, что рядом никого нет,… схватил ее за руки и стал бесцеремонно трогать ниже пояса, тем самым причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили в ведомстве. Из материалов дела следует, что мужчина ранее не судим, не имеет регистрации на территории РФ. Подозреваемый — отец пятерых детей — вину свою не признал. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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