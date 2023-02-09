Многодетный отец пристал к незнакомой тюменке на улице

10 февраля 2023 в 13:47 Размер текста - 17 +

Мужчину приговорили к трем с половиной годам лишения свободы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетный отец, не имеющий регистрации на территории РФ, домогался незнакомой девушки на улице. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Инцидент произошел в сентябре прошлого года на улице Ямской. «20 сентября 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, у дома по улице Ямской в Тюмени увидел проходящую по улице ранее незнакомую ему красивую девушку Елену К. Он последовал за ней, убедился, что рядом никого нет,… схватил ее за руки и стал бесцеремонно трогать ниже пояса, тем самым причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили в ведомстве. Из материалов дела следует, что мужчина ранее не судим, не имеет регистрации на территории РФ. Подозреваемый — отец пятерых детей — вину свою не признал. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.

Многодетный отец, не имеющий регистрации на территории РФ, домогался незнакомой девушки на улице. Информацию об этом предоставила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. Инцидент произошел в сентябре прошлого года на улице Ямской. «20 сентября 2022 года мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, у дома по улице Ямской в Тюмени увидел проходящую по улице ранее незнакомую ему красивую девушку Елену К. Он последовал за ней, убедился, что рядом никого нет,… схватил ее за руки и стал бесцеремонно трогать ниже пояса, тем самым причинив физическую боль и нравственные страдания», — сообщили в ведомстве. Из материалов дела следует, что мужчина ранее не судим, не имеет регистрации на территории РФ. Подозреваемый — отец пятерых детей — вину свою не признал. Несмотря на это, суд назначил ему наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы.