Через курганскую границу пытались незаконно вывезти в Казахстан 140 кг рыбы

10 января 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Сотрудники надзорных ведомств и ФСБ не пропустили через курганскую границу рыбу без документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На границе между Курганской областью и Казахстаном остановили транспорт, который без документов провозил свежезамороженную рыбу. Об этом сообщается на сайте службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш был остановлен транспорт, который ехал в Республику Казахстан. В автомобиле перевозили 143 кг свежемороженой рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов, которые подтверждают ее происхождение и безопасность», — указано в сообщении надзорного ведомства. Сообщается, что транспорт с «незаконной» продукцией остановили сотрудники Россельхознадзора и управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. По словам представителей ветнадзора, после проверки автомобиль со свежезамороженной рыбой вернули в отправочный пункт для оформления документов. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили четыре тонны яичного порошка с опасной инфекцией. Товар ехал из Республики Казахстан в Московскую область. В перевозимой продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф.

На границе между Курганской областью и Казахстаном остановили транспорт, который без документов провозил свежезамороженную рыбу. Об этом сообщается на сайте службы ветеринарного и фитосанитарного надзора по Челябинской и Курганской областям. «В пункте пропуска „Петухово“ на 464 км трассы Иртыш был остановлен транспорт, который ехал в Республику Казахстан. В автомобиле перевозили 143 кг свежемороженой рыбы без ветеринарно-сопроводительных документов, которые подтверждают ее происхождение и безопасность», — указано в сообщении надзорного ведомства. Сообщается, что транспорт с «незаконной» продукцией остановили сотрудники Россельхознадзора и управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. По словам представителей ветнадзора, после проверки автомобиль со свежезамороженной рыбой вернули в отправочный пункт для оформления документов. Ранее URA.RU писало, что на курганской границе перехватили четыре тонны яичного порошка с опасной инфекцией. Товар ехал из Республики Казахстан в Московскую область. В перевозимой продукции содержалась бактерия, которая вызывает брюшной тиф.