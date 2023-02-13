Курганец 30 лет доказывал, что он участвовал в боевых действиях. Фото

14 февраля 2023 в 15:40 Размер текста - 17 +

Курганцу выдали удостоверение ветерана боевых действий спустя 30 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спустя 30 лет житель Кургана добился того, что ему выдали удостоверение ветеран боевых действий. Мужчина служил в горячей точке в 1993 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Сержант Сергей Пермяков с августа по ноябрь 1993 года проходил военную службу в Икашимском пограничном отряде Группы пограничных войск РФ в Таджикистане в должности наводчика комендантской роты. В то время на границе Таджикистана и Афганистана была напряженная обстановка», — сообщают в ведомстве. После службы мужчина несколько раз обращался за удостоверение ветеран боевых действий, однако ему отказывали, поскольку в архивах потеряли документы о его службе в горячей точке. С той же просьбой Пермяков обратился в 2022 году в пограничное управление, где ему помогли отыскать его сослуживца. Мужчина письменно подтвердил, что служил с Пермяковым. Благодаря этому письму спустя 30 лет в торжественной обстановке в здании управления Пермякову вручили удостоверение. По закону, участнику боевых действий полагается ежемесячная выплата около четырех тысяч рублей, а также выплаты компенсации до 50% за коммунальные услуги. В ведомстве отмечают, что ветеран-пограничник Пермяков продолжает заниматься популяризацией пограничной службы среди молодежи и проявляет активную жизненную позицию. Сергей Пермяков получил удостоверение ветерана боевых действий спустя 30 лет Фото: пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спустя 30 лет житель Кургана добился того, что ему выдали удостоверение ветеран боевых действий. Мужчина служил в горячей точке в 1993 году. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Сержант Сергей Пермяков с августа по ноябрь 1993 года проходил военную службу в Икашимском пограничном отряде Группы пограничных войск РФ в Таджикистане в должности наводчика комендантской роты. В то время на границе Таджикистана и Афганистана была напряженная обстановка», — сообщают в ведомстве. После службы мужчина несколько раз обращался за удостоверение ветеран боевых действий, однако ему отказывали, поскольку в архивах потеряли документы о его службе в горячей точке. С той же просьбой Пермяков обратился в 2022 году в пограничное управление, где ему помогли отыскать его сослуживца. Мужчина письменно подтвердил, что служил с Пермяковым. Благодаря этому письму спустя 30 лет в торжественной обстановке в здании управления Пермякову вручили удостоверение. По закону, участнику боевых действий полагается ежемесячная выплата около четырех тысяч рублей, а также выплаты компенсации до 50% за коммунальные услуги. В ведомстве отмечают, что ветеран-пограничник Пермяков продолжает заниматься популяризацией пограничной службы среди молодежи и проявляет активную жизненную позицию.