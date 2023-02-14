14 февраля 2023

Власти ЯНАО нашли способ сэкономить на служебном транспорте чиновников

Чиновники в ЯНАО будут заказывать служебную машину как в такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти Ямала хотят снизить расходы на содержание служебного транспорта Фото:

Власти ЯНАО нашли способ, как снизить расходы, связанные с содержанием служебного транспорта, который закреплен за госучреждениями Салехарда. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального правительства, теперь служебную машину будут заказывать как такси.

«Есть электронное приложение, куда включены все государственные учреждения, и там они будут заказывать себе машину как в такси. Система направляет свободный автомобиль. Это было сделано ради более эффективного и рационального использования всего служебного транспорта», — рассказали в пресс-службе правительства.

На сайте ведомства опубликовано соответствующее постановление, в котором указано, что действие вступает в силу с 1 апреля. В перечень вошли 22 госучреждения на территории Салехарда.

Ранее в управделами регионального правительства рассказали, что приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта дало первые результаты. Уже тогда были видны невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. При этом на все структуры правительства автомобили были распределены равномерно.

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Власти ЯНАО нашли способ, как снизить расходы, связанные с содержанием служебного транспорта, который закреплен за госучреждениями Салехарда. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального правительства, теперь служебную машину будут заказывать как такси. «Есть электронное приложение, куда включены все государственные учреждения, и там они будут заказывать себе машину как в такси. Система направляет свободный автомобиль. Это было сделано ради более эффективного и рационального использования всего служебного транспорта», — рассказали в пресс-службе правительства. На сайте ведомства опубликовано соответствующее постановление, в котором указано, что действие вступает в силу с 1 апреля. В перечень вошли 22 госучреждения на территории Салехарда. Ранее в управделами регионального правительства рассказали, что приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта дало первые результаты. Уже тогда были видны невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. При этом на все структуры правительства автомобили были распределены равномерно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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