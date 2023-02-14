Власти ЯНАО нашли способ сэкономить на служебном транспорте чиновников

Власти ЯНАО нашли способ, как снизить расходы, связанные с содержанием служебного транспорта, который закреплен за госучреждениями Салехарда. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального правительства, теперь служебную машину будут заказывать как такси.
«Есть электронное приложение, куда включены все государственные учреждения, и там они будут заказывать себе машину как в такси. Система направляет свободный автомобиль. Это было сделано ради более эффективного и рационального использования всего служебного транспорта», — рассказали в пресс-службе правительства.
На сайте ведомства опубликовано соответствующее постановление, в котором указано, что действие вступает в силу с 1 апреля. В перечень вошли 22 госучреждения на территории Салехарда.
Ранее в управделами регионального правительства рассказали, что приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта дало первые результаты. Уже тогда были видны невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. При этом на все структуры правительства автомобили были распределены равномерно.
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