Власти ЯНАО нашли способ сэкономить на служебном транспорте чиновников

Чиновники в ЯНАО будут заказывать служебную машину как в такси

15 февраля 2023 в 19:15 Размер текста - 17 +

Власти Ямала хотят снизить расходы на содержание служебного транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО нашли способ, как снизить расходы, связанные с содержанием служебного транспорта, который закреплен за госучреждениями Салехарда. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального правительства, теперь служебную машину будут заказывать как такси. «Есть электронное приложение, куда включены все государственные учреждения, и там они будут заказывать себе машину как в такси. Система направляет свободный автомобиль. Это было сделано ради более эффективного и рационального использования всего служебного транспорта», — рассказали в пресс-службе правительства. На сайте ведомства опубликовано соответствующее постановление, в котором указано, что действие вступает в силу с 1 апреля. В перечень вошли 22 госучреждения на территории Салехарда. Ранее в управделами регионального правительства рассказали, что приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта дало первые результаты. Уже тогда были видны невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. При этом на все структуры правительства автомобили были распределены равномерно.

Власти ЯНАО нашли способ, как снизить расходы, связанные с содержанием служебного транспорта, который закреплен за госучреждениями Салехарда. Как рассказали агентству в пресс-службе регионального правительства, теперь служебную машину будут заказывать как такси. «Есть электронное приложение, куда включены все государственные учреждения, и там они будут заказывать себе машину как в такси. Система направляет свободный автомобиль. Это было сделано ради более эффективного и рационального использования всего служебного транспорта», — рассказали в пресс-службе правительства. На сайте ведомства опубликовано соответствующее постановление, в котором указано, что действие вступает в силу с 1 апреля. В перечень вошли 22 госучреждения на территории Салехарда. Ранее в управделами регионального правительства рассказали, что приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта дало первые результаты. Уже тогда были видны невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. При этом на все структуры правительства автомобили были распределены равномерно.