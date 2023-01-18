Система слежения за чиновниками показала первые результаты

В ЯНАО приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта показало первые результаты — они позволяют отслеживать незадействованные автомобили и перераспределять их с учетом потребностей госучреждений. Об этом URA.RU сообщили в управление делами регионального правительства.
«Приложение внедрено, работает исправно. В настоящее время идет наполнение базы пользователей. Результаты уже есть — видно невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. Происходит рациональное распределение транспорта», — говорится в сообщения.
Ранее URA.RU сообщало, что власти региона разработали специальное приложение для контроля за использование служебного транспорта. Его внедрением занимается управделами правительства.
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В ЯНАО приложение за контролем использования чиновниками служебного транспорта показало первые результаты — они позволяют отслеживать незадействованные автомобили и перераспределять их с учетом потребностей госучреждений. Об этом URA.RU сообщили в управление делами регионального правительства. «Приложение внедрено, работает исправно. В настоящее время идет наполнение базы пользователей. Результаты уже есть — видно невостребованные транспортные средства и нуждающиеся в них организации. Происходит рациональное распределение транспорта», — говорится в сообщения. Ранее URA.RU сообщало, что власти региона разработали специальное приложение для контроля за использование служебного транспорта. Его внедрением занимается управделами правительства.