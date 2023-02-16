В Кургане осудили женщину, которая не помогла мужчине на улице

Курганцы осудили женщину, которая не смогла помочь незнакомому мужчине

В Кургане женщину осудили за «безразличие» к проблеме незнакомого мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана осудили женщину, которая не помогла незнакомцу на улице. Она выложила пост в социальной сети «ВКонтакте» с фотографией сидящего на асфальте у поликлиники мужчины и поинтересовалась, знает ли кто-то этого человека, которому не успела помочь.

«Вчера у поликлиники по ул. Кравченко на тротуаре сидел мужчина. Я металась в поисках пропавшего такси для мужа. У того мужчины прохожие спросили, почему он сидит, а он ответил, что ноги не идут. Как он оказался под окнами медицинской организации и что произошло дальше — не знаю, мы уехали», — написала женщина в группе «ЧП Курган».

Пользователи соцсети «ВКонтакте» в комментариях раскритиковали ее за «безразличие к происходящему». Алена Маркова поинтересовалась, зачем женщина выложила пост, если так и не помогла незнакомцу. «Есть фото, есть пост — настолько важнее выложить это в интернет, чем просто помочь человеку, который, возможно, в этом нуждался», — написала пользователь соцсети. Часть комментаторов осудили автора поста за то, что она не вызвала скорую помощь или не отвела мужчину в поликлинику.