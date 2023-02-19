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Украинские военные завидуют бойцам ВС РФ из-за курганских БМП

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловский полигон., военная техника, бмп
Солдаты ВСУ завидуют бойцам ВС РФ из-за курганской БМП-3 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военные ВСУ (Вооруженных сил Украины) завидуют российским бойцам из-за курганских боевых машин пехоты (БМП-3). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал штурмовик из Курганской области, участвующий в зоне спецоперации в Донбассе.

«Украинские бойцы завидуют нашей армии из-за того, что у нас есть модернизированные БМП-3 и много боевых машин ранних поколений, такие как БМП-1 и БМП-2. У них такой техники мало. А с каждым нашим наступлением становится еще меньше», — сказал боец. Также военнослужащий отметил, что противники ценят советские танки Т-72 и Т-80 больше, чем западную боевую технику и вооружение.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал, почему американские танки Abrams не помогут Украине победить Россию. Также сообщалось, что оборонный завод из Кургана отправил первую партию модернизированных БМП-3 на фронт. Один из военнослужащих рассказывал, что курганские БМП спасали жизни бойцов из спецназа Кадырова. Военкор Владимир Разин сообщал о том, что боевые машины пехоты помогают штурмовать противника на фронте.

Спецоперация ВС РФ была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.

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Военные ВСУ (Вооруженных сил Украины) завидуют российским бойцам из-за курганских боевых машин пехоты (БМП-3). Об этом корреспонденту URA.RU рассказал штурмовик из Курганской области, участвующий в зоне спецоперации в Донбассе. «Украинские бойцы завидуют нашей армии из-за того, что у нас есть модернизированные БМП-3 и много боевых машин ранних поколений, такие как БМП-1 и БМП-2. У них такой техники мало. А с каждым нашим наступлением становится еще меньше», — сказал боец. Также военнослужащий отметил, что противники ценят советские танки Т-72 и Т-80 больше, чем западную боевую технику и вооружение. Ранее URA.RU писало, что курганский боец рассказал, почему американские танки Abrams не помогут Украине победить Россию. Также сообщалось, что оборонный завод из Кургана отправил первую партию модернизированных БМП-3 на фронт. Один из военнослужащих рассказывал, что курганские БМП спасали жизни бойцов из спецназа Кадырова. Военкор Владимир Разин сообщал о том, что боевые машины пехоты помогают штурмовать противника на фронте. Спецоперация ВС РФ была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что она направлена на освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, а также демилитаризацию и денацификацию Украины.
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