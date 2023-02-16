Пятерых курганцев вытащили из пожара, возникшего от телефонной зарядки. Видео

17 февраля 2023 в 21:33 Размер текста - 17 +

Пожар в доме по ул. Коли Мяготина 178 произошел 17 февраля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане сотрудники МЧС спасли пятерых человек из пожара, который возник в одной из квартир в доме №178 по ул. Коли Мяготина. Причиной возгорания стала зарядное устройство мобильного телефона, сообщили URA.RU в пресс- службе ГУ МЧС по Курганской области. «В Кургане сотрудники МЧС спасли пять человек из пожара, возникшего от зарядки мобильного устройства. Возгорание произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Коли Мяготина,178. В считанные минуты лестничные клетки затянуло едким дымом. Оперативно прибывшие, по повышенному рангу, пожарно-спасательные подразделения приступили к немедленной эвакуации жильцов и проверке квартир. К очагу пожара они проникли через балкон с помощью автолестницы, а с помощью масок спасаемого спасли пять жильцов дома», — говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, в ликвидации пожара общей площадью 10 кв. метров было задействовано 18 человек личного состава ведомства и шесть единиц техники. Погибших в результате происшествия нет. URA.RU писало, что в январе 2023 года сотрудники МЧС России спасли от пожара жильцов дома на улице Дзержинского, 17а. Тогда пожарные с помощью масок спасли пять жильцов дома, еще шестерых эвакуировали. Причину пожара устанавливала экспертиза.

В Кургане сотрудники МЧС спасли пятерых человек из пожара, который возник в одной из квартир в доме №178 по ул. Коли Мяготина. Причиной возгорания стала зарядное устройство мобильного телефона, сообщили URA.RU в пресс- службе ГУ МЧС по Курганской области. «В Кургане сотрудники МЧС спасли пять человек из пожара, возникшего от зарядки мобильного устройства. Возгорание произошло в квартире на 4 этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Коли Мяготина,178. В считанные минуты лестничные клетки затянуло едким дымом. Оперативно прибывшие, по повышенному рангу, пожарно-спасательные подразделения приступили к немедленной эвакуации жильцов и проверке квартир. К очагу пожара они проникли через балкон с помощью автолестницы, а с помощью масок спасаемого спасли пять жильцов дома», — говорится в сообщении ведомства. По данным МЧС, в ликвидации пожара общей площадью 10 кв. метров было задействовано 18 человек личного состава ведомства и шесть единиц техники. Погибших в результате происшествия нет. URA.RU писало, что в январе 2023 года сотрудники МЧС России спасли от пожара жильцов дома на улице Дзержинского, 17а. Тогда пожарные с помощью масок спасли пять жильцов дома, еще шестерых эвакуировали. Причину пожара устанавливала экспертиза.