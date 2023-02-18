ВСУ эвакуировали военное командование из Бахмута: главное к вечеру 18 февраля

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Украинская армия эвакуировала военное командование из Бахмута (Артемовск) после того, как российские военные отрезали им пути для подкрепления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 февраля.

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Украинская армия эвакуировала военное командование из Бахмута (Артемовск) после того, как российские военные отрезали им пути для подкрепления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 февраля. Российские военные во время наступления ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера. Солдаты во время ликвидации не знали, что снайпером является женщина, сообщил командир разведвзвода ВДВ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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