ВСУ эвакуировали военное командование из Бахмута: главное к вечеру 18 февраля

На Украине будут судить российского летчика
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия эвакуировала военное командование из Бахмута (Артемовск) после того, как российские военные отрезали им пути для подкрепления. URA.RU приводит главные новости к вечеру 18 февраля.
- Украина эвакуировала свое командование из Бахмута (Артемовск), рассказал врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин. По его словам, армия РФ отрезала пути для подкрепления ВСУ. Пушилин отметил, что позиции российской армии на этом направлении улучились.
- Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо считает, что в ближайшее время Россия сможет вернуть Херсон. Других подробностей он не рассказал;
- Российские военные освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. ВСУ потеряли 80 солдат на купянском направлении, рассказали в Минобороны РФ;
- Украинские военные сбросили на позиции армии РФ боеприпас с отравляющим веществом. Это произошло под Урожайное и Великая Новоселовка на угледарском направлении, рассказал российский военный;
- Британия пообещала передать Украине истребители после окончания конфликта с Россией. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес отметил, что речь идет о таких истребителях как Eurofighter;
- Генпрокуратура Украины собирается судить российского военного летчика, самолет которого сбили в марте. Его обвиняют в убийстве мирного жителя. Подтверждения этой информации пока нет;
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Российские военные во время наступления ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера. Солдаты во время ликвидации не знали, что снайпером является женщина, сообщил командир разведвзвода ВДВ.
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