17 февраля 2023

Российские военные в ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера

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Вооруженные силы Украины. stock, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Российские военные рассказали о ликвидации женщины-снайпера ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ.

Во время штурма позиций ВСУ российские военные обнаружили снайперскую пару. «Нашими снайперами она [снайперская пара] была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет», — рассказал командир разведвзвода ВДВ корреспонденту РИА Новости.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью остановить убийства в Донбассе. В задачи спецоперации входит демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные обнаружили в ЛНР на бывших позициях ВСУ более тысячи единиц оружия, передает RT. Среди оставленного вооружения были автоматы АК-47.

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В Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ. Во время штурма позиций ВСУ российские военные обнаружили снайперскую пару. «Нашими снайперами она [снайперская пара] была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет», — рассказал командир разведвзвода ВДВ корреспонденту РИА Новости. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью остановить убийства в Донбассе. В задачи спецоперации входит демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные обнаружили в ЛНР на бывших позициях ВСУ более тысячи единиц оружия, передает RT. Среди оставленного вооружения были автоматы АК-47.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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