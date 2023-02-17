Российские военные в ЛНР ликвидировали украинскую женщину-снайпера

В Луганской народной республике ликвидировали украинскую женщину-снайпера. Об этом рассказал командир разведвзвода ВДВ.
Во время штурма позиций ВСУ российские военные обнаружили снайперскую пару. «Нашими снайперами она [снайперская пара] была ликвидирована, и уже непосредственно после входа на позиции ВСУ штурмовых отрядов (российских десантников) было обнаружено, что снайпером является женщина, около 35 лет», — рассказал командир разведвзвода ВДВ корреспонденту РИА Новости.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля с целью остановить убийства в Донбассе. В задачи спецоперации входит демилитаризация и денацификация Украины. Российские военные обнаружили в ЛНР на бывших позициях ВСУ более тысячи единиц оружия, передает RT. Среди оставленного вооружения были автоматы АК-47.
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