Глава минобороны Британии назвал условие для отправки истребителей на Украину

Украина получит истребители, когда спецоперация закончится, рассказал Бен Уоллес
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина получит военные самолеты уже после окончания спецоперации. Об этом заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес.
«Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания российской военной операции», —
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