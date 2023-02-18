Глава минобороны Британии назвал условие для отправки истребителей на Украину

Глава Минобороны Британии Уоллес: Украина получит истребители после окончания спецоперации

18 февраля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Украина получит истребители, когда спецоперация закончится, рассказал Бен Уоллес Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина получит военные самолеты уже после окончания спецоперации. Об этом заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес. «Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания российской военной операции», — заявил Бен Уоллес. Его цитирует издание Spiegel.

Украина получит военные самолеты уже после окончания спецоперации. Об этом заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес. «Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания российской военной операции», — заявил Бен Уоллес. Его цитирует издание Spiegel.