Глава минобороны Британии назвал условие для отправки истребителей на Украину

Глава Минобороны Британии Уоллес: Украина получит истребители после окончания спецоперации
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НАТО. Москва. stock, нато, истребитель, nato, Eurofighter, еврофайтер
Украина получит истребители, когда спецоперация закончится, рассказал Бен Уоллес Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина получит военные самолеты уже после окончания спецоперации. Об этом заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес.

«Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания российской военной операции», — заявил Бен Уоллес. Его цитирует издание Spiegel.

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Украина получит военные самолеты уже после окончания спецоперации. Об этом заявил глава минобороны Британии Бен Уоллес. «Киев получит современные истребители, такие как Eurofighter, только после окончания российской военной операции», — заявил Бен Уоллес. Его цитирует издание Spiegel.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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